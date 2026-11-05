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Nos EUA, esposa de Flávio Bolsonaro diz que não irá ‘desistir do Brasil’

Fernanda Bolsonaro saiu do país junto com o marido no fim de outubro

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Fernanda Bolsonaro e seu marido, o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL)
No texto, Fernanda agradece as mensagens de apoio que recebeu e afirma que "não são dias fáceis" Divulgação / Redes Sociais

Fernanda Bolsonaro, esposa de Flávio Bolsonaro, disse que não desistirá do Brasil, em post no seu Instagram. A dentista está nos Estados Unidos junto do marido e duas filhas.

No texto, Fernanda agradece as mensagens de apoio que recebeu e afirma que “não são dias fáceis”.

Nossa caminhada continua. O amor pelo nosso país permanece o mesmo, assim como a vontade de ver um Brasil melhor para nossos filhos e para as próximas gerações.Fernanda Bolsonaro

A dentista também diz que segue de cabeça erguida e coração tranquilo. Fernanda termina o texto declarando: “NÃO VAMOS DESISTIR DO BRASIL”.

Fuga de Flávio

Derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, Flávio deixou o Brasil no fim de outubro. Segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, o senador atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, entre Foz do Iguaçu (PR) e Puerto Iguazú, às 22h50, acompanhado da mulher e das filhas.

As autoridades argentinas informaram que os quatro apresentaram documentos válidos e não tinham impedimentos para ingressar no país.

Da Argentina, a família embarcou em um avião particular com destino aos Estados Unidos. A aeronave fez uma parada para reabastecimento em Guayaquil, no Equador, antes de seguir para Miami, em uma rota que evitou o espaço aéreo brasileiro.

O jato utilizado na viagem, um Gulfstream G400 de matrícula LV-JQW, havia chegado ao aeroporto de Puerto Iguazú e permanecido no local após problemas relacionados à autorização de decolagem.

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