Novo oficializa apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

O Partido Novo anunciou nesta quarta-feira (7) apoio formal à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O anúncio foi feito em coletiva no quartel-general da campanha do senador, em Brasília, com a presença do presidente nacional da legenda, Eduardo Ribeiro, de parlamentares eleitos e do próprio candidato do PL. “Nosso segundo objetivo é derrotar o PT”, afirmou o dirigente do Novo ao formalizar o endosso.

A declaração consolida o movimento iniciado dias antes pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, candidato do partido no primeiro turno. Na segunda-feira (5), Zema escreveu nas redes que “é muito claro o risco que o Brasil corre com mais quatro anos de PT” e que, “por coerência”, apoiaria Flávio no segundo turno, como fizera com Jair Bolsonaro em 2018 e 2022. Zema obteve 326.488 votos (0,27% dos válidos) e ficou em sexto lugar.

Na coletiva, Ribeiro apresentou a bancada eleita pelo Novo — dez deputados federais e três senadores — e disse que o apoio reflete convergência de princípios. Segundo ele, a aliança busca “construir um programa de governo que una responsabilidade fiscal, valorização da iniciativa privada e respeito ao Estado de Direito”. Flávio, ao lado do presidente do Novo, destacou a importância de ampliar apoios e de mobilizar eleitores em diferentes regiões para a disputa de 25 de outubro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O movimento se soma a outros endossos recebidos pelo candidato do PL desde o primeiro turno. Na terça-feira (6), Ronaldo Caiado (PSD) anunciou apoio em Goiânia, e a federação União Brasil-PP também fechou com Flávio. No primeiro turno, o senador liderou a apuração com 56,1 milhões de votos (47,03% dos válidos), contra 53,9 milhões (45,16%) de Lula.

O Novo cumpriu a cláusula de barreira e elegeu representantes em vários estados, resultado que a direção da legenda descreve como consolidação de sua presença nacional, apesar do desempenho modesto na disputa presidencial. A coletiva marcou o início da atuação conjunta das duas legendas na reta final da campanha.