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Zema declara apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno: ‘Voto contra o PT’

O candidato do Novo à Presidência ficou em sexto lugar na votação de domingo (4)

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Zema e Flávio Bolsonaro em brincadeira nas redes sociais
zema-flavio-brincadeira Reprodução/Instagram @flaviobolsonaro

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) declarou, nesta segunda-feira (5), apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidênciais de 2026. O ex-candidato que perdeu no primeiro turno disse que não vai se abster e que é preciso tirar o PT e o Lula do governo.

“Nós ainda temos uma grande batalha agora dia 25, derrotar o Lula e o PT. Não vou me omitir e nem ficar em cima do muro neste momento tão importante. Voto contra o PT, voto no Flávio Bolsonaro”, disse Zema em um vídeo nas redes sociais.

Ele afirmou que é preciso tirar os “intocáveis de Brasília” e que a direita teve um “grande avanço” com os candidatos eleitos na Câmara dos deputados e no Senado Federal. “A mensagem que o brasileiro mandou nas urnas neste domingo está muito clara: precisamos tirar estes intocávei de Brasília”, acrescentou.

No domingo (4), o candidato à Presidência ficou em sexto lugar na disputa pelo Executivo do país, com 326.488 votos, o equivalente a 0,27%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou 45,16% dos votos e vai disputar o segundo turno do dia 25 de outubro com Flávio, que ficou à frente com 47,03%.

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