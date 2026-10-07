União Brasil e PP oficializam apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno contra Lula

A Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, oficializou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O candidato participou nesta quarta-feira (7) de um encontro com dirigentes das duas legendas em Brasília e agradeceu a adesão. A decisão havia sido tomada por unanimidade pelas executivas da federação no dia anterior.

“Quero agradecer a esse apoio formal aqui da federação, da União e Progressistas, inclusive dois partidos pelos quais já passei. Então, eu me sinto muito, muito em casa”, afirmou Flávio durante entrevista coletiva.

O candidato do PL também voltou a criticar o governo Lula durante o encontro. “O Brasil agora tem dois caminhos, inevitavelmente. É o caminho do que tá aí, do governo de recordes negativos”, disse, antes de citar endividamento, impostos, fechamento de empresas e criminalidade.

Ampliar os apoios

A entrada de União Brasil e PP na campanha faz parte das articulações de Flávio para ampliar sua base partidária antes da votação de 25 de outubro. A federação reúne algumas das principais lideranças do Congresso, entre elas os presidentes nacionais Antonio Rueda, do União Brasil, e Ciro Nogueira, do PP. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) e o senador eleito Arthur Lira (PP-AL) também participaram das discussões que levaram ao apoio.

Flávio terminou o primeiro turno na primeira colocação, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. Desde domingo, o candidato recebeu ainda declarações de apoio de Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), embora o PSD tenha optado pela neutralidade nacional.

A campanha também mantém conversas com outras siglas. Republicanos e Podemos estão entre os partidos procurados para uma possível adesão, enquanto dirigentes do MDB discutem qual posição adotar no segundo turno.

Sinalização foi feita

O anúncio desta quarta-feira formaliza uma decisão que já havia sido antecipada na terça (6) por dirigentes da União Progressista. Após reunião das executivas de União Brasil e PP, a federação informou que a adesão a Flávio Bolsonaro havia sido aprovada por unanimidade.

“As executivas se reuniram e decidiram por unanimidade o apoio no segundo turno ao Flávio Bolsonaro. No segundo turno, o União Brasil e Progressistas vão trabalhar pela eleição de Flávio Bolsonaro”, afirmou a senadora Tereza Cristina (PP-MS).

A definição representou uma mudança em relação ao primeiro turno, quando União Brasil e PP optaram pela neutralidade e liberaram seus integrantes. A posição da federação também pesou na composição da chapa de Flávio. Tereza Cristina chegou a ser cotada para a vice, mas acabou descartada diante da decisão dos partidos de não aderir formalmente à candidatura naquele momento.