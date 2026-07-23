Nunes Marques será o relator de ação do PT contra Flávio após fala sobre urnas

Na noite de terça-feira (21), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro repetiu o pai e discursou a diplomatas indicando uma suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas brasileiras

O presidente do TSE, Kássio Nunes Marques, será o relator da ação apresentada pelo PT contra as falas do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro em relação às urnas eletrônicas. O ministro integrou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na noite de terça-feira (21), o filho de Bolsonaro repetiu o pai e discursou a diplomatas indicando uma suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas brasileiras. Flávio citou a recente divulgação de documentos da CIA, o serviço secreto dos Estados Unidos, pelo governo norte-americano, de relatórios de inteligência sobre uma suposta capacidade de manipulação dos sistemas eletrônicos de votação na Venezuela.

“Só para deixar registrado que muitas dessas máquinas utilizadas nas eleições brasileiras são da mesma origem dessa empresa venezuelana”, disse o senador. Entretanto, a companhia não fornece equipamentos para o pleito realizado no Brasil.

A representação do PT, e de outros partidos de esquerda, diz que a fala interfere na integridade das urnas. “Movimento articulado de desinformação contra a integridade do sistema eletrônico de votação brasileiro e a credibilidade da Justiça Eleitoral”, escreveram as siglas

Além de Flávio, o documento também cita ações do ex-parlamentar Eduardo Bolsonaro, do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e da deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC).

Em nota, Flávio sustenta que sua manifestação foi interpretada de forma equivocada e afirma que “não está questionando o sistema de votação brasileiro”. O texto também diz que o senador apenas fez referência a dois episódios públicos: a reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e embaixadores que resultou na inelegibilidade do ex-chefe do Executivo e um relatório recentemente divulgado pela CIA sobre supostas fraudes nas eleições da Venezuela.



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