‘Orçamento está muito apertado porque há corrupção para tudo’, diz Flávio Bolsonaro

O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que vai realizar um ‘tesouraço’ nos gastos públicos e, para isso, investirá em tecnologia e inteligência artificial. O candidato aproveitou para dizer que há muita corrupção no governo atual.

“O orçamento está muito apertado porque há corrupção para tudo. Nós vamos investir muito na gestão tecnológica, da inteligência artificial. Com menos custos, menos carros, combatendo os gargalos que existem hoje e organizando as contas públicas. O Brasil não sobrevive mais com o fiscal e é por causa da irresponsabilidade do atual governo”, afirmou.

Flávio Bolsonaro disse ainda que a taxa de juros atual, a Selic, está em patamar muito elevado. “A taxa de juros está tão alta, uma das mais altas do mundo. Seremos um governo enxuto, moderno e que vai cortar esses gargalos, vai cortar as despesas, tesourar a burocracia, tesourar os impostos e buscar novas fontes de receita”, disse.

O candidato afirmou ainda que irá acelerar o processo de exploração de petróleo na Margem Equatorial como forma de elevar as receitas e lembrou que esse projeto havia entrado no plano do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2022. “Passados quase 4 anos do atual governo e isso não andou um passo para frente. Vamos acelerar isso exploração do petróleo, vamos buscar uma segurança jurídica para ter os investimentos. Com isso eu não tenho dúvida, cada um ponto de taxa de juro a menos, são mais de R$ 900 bilhões por ano para o nosso orçamento. Eu estimo em R$ 35 bilhões a R$ 40 bilhões em 4 anos e isso é perfeitamente possível quando nós iniciarmos o nosso governo.”

Flávio Bolsonaro participou de uma reunião, na manhã de hoje em São Paulo, com o ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro.