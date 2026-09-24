Mensagens mostram proximidade de Alcolumbre e Vorcaro, diz revista

O presidente do Senado e o dono do Banco Master trocaram elogios em conversas extraídas do celular do banqueiro

Mensagens extraídas do celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mostram uma relação próxima entre o banqueiro e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). As conversas foram divulgadas nesta quinta-feira (24) pela revista Veja.

Em uma das conversas divulgadas, Vorcaro dá parabéns a Alcolumbre por ser eleito presidente do Senado em 1º de fevereiro de 2025. “Parabéns meu amigo! Que venham seus melhores anos! Que Deus te abençoe nessa empreitada! Desejo muito sucesso”, escreveu o dono do Banco Master em mensagem acompanhada de dois emojis de coração.

Alcolumbre respondeu no dia seguinte, em 2 de fevereiro de 2025. “Fala meu amor! Muito obrigado por tudo, em especial pelo seu carinho e amizade fraterna! Gratidão!”, disse o presidente do Senado.

Outra troca de mensagens, em 30 de março de 2025, Alcolumbre disse a Vorcaro que é o “seu irmão” para “vida toda”. O dono do Banco Master respondeu com três emojis de coração e afirmou também ser o “irmão” do senador e que “nunca vai esquecer”.

Vorcaro acionou Alcolumbre em 17 de julho de 2025. O banqueiro enviou: “Fala irmaozao! Se tiver notícias do nosso amigo me chame! Abração”. O presidente do Senado afirmou que “estava em cima” e, em seguida, escreveu: “Pressão!!!”. O dono do Banco Master respondeu com emoji de mãos juntas.

Menções a ‘Davi’

A revista divulgou mensagens oriundas de um grupo no WhatsApp intitulado “Macallan”, mesmo nome de uma marca de uísque escocês. Na conversa, aparecem o ex-ministro Fábio Faria, o empresário Lucas Kallas e Vorcaro.

O dono do Banco Master enviou no grupo uma mensagem em que diz: “aquela de 3 metros estará lá, Fábio”. O ex-ministro respondeu: “A dupla, né. Foda que o Davi aprendeu a falar pelo Google tradutor e pode assustar a menina”. Vorcaro riu e escreveu: “Bonde do Tigrão”.

Na sequência, Fábio Faria contou que “Davi falou que está com dança nova”. Kallas riu.

Segundo a revista, a conversa se tratava de uma festa organizada para atender a Alcolumbre. As mensagens foram trocadas em 26 de outubro de 2023. Em conversa com o presidente do Senado, Vorcaro repassou endereço do evento e deu instruções sobre chegada ao local e o traje da festa.

“Davi” voltou a ser mencionado em mensagens trocadas entre Vorcaro e Fábio Faria em 28 de março de 2024. O ex-ministro escreveu: “E depois vamos para um menor. Pegar uma suíte em outro hotel. Deixa umas 4 lá”. O banqueiro responde com um: “pode ser”. Fábio Faria emendou: “E fazemos um pacto com Davi”.

Em 20 de outubro de 2024, Vorcaro declarou ao advogado Luiz Rennó que “teve de organizar confusão toda”. O jurista respondeu: “precisando disso”. Logo depois, o banqueiro encaminhou uma mensagem escrita: “Davi Alcolumbre de mochila bile com canudo com vodka”.

Troca de mensagens entre Vorcaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em 17 de julho de 2025, cita o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. À época, a transação de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB) estava travada no BC.

Vorcaro disse a Motta ter perguntado a “Davi”, mas que ele não sabia ainda. O presidente da Câmara respondeu: “Galípolo ficou de ir lá para casa de Davi quando encerrasse a reunião. Eu estava decolando quando Davi me ligou para dizer isso”.

O dono do Banco Master disse, em sequência, que “parece que ainda tá em reunião”. Motta reagiu à mensagem com emoji de risada e respondeu: “Ele disse tbm que seria uma reunião demorada”.