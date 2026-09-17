Flávio Bolsonaro critica Zé Trovão por ação contra reajuste do Bolsa Família

O candidato à Presidência disse que não pediu para o deputado para entrar com medida junto ao TSE

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) criticou nesta quinta-feira (17) o deputado Zé Trovão (PL-SC) por ter entrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com uma ação para questionar o reajuste do valor do Bolsa Família concedido pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Teve um deputado que acionou a Justiça para tirar esse reajuste. Não foi com minha autorização. Não concordo com isso, não era para ter entrado, mas entrou. Entrou por conta dele, não fui eu que pedi para ele fazer isso”, declarou, durante transmissão semanal em seu canal no YouTube.

Na ação, Zé Trovão pediu que a Justiça determinasse o não reajuste do Bolsa Família até o julgamento da ação ou até o final das eleições, por “comprometer a igualdade de oportunidades entre os candidatos”.

A ação foi depois rejeitada pelo ministro do TSE André Mendonça, que argumentou que, como candidato a deputado por Santa Catarina, Zé Trovão não tem legitimidade para questionar um fato relacionado à eleição presidencial. Segundo o magistrado, o entendimento do TSE é que, quando a ação é apresentada por um candidato, as partes precisam pertencer à mesma circunscrição eleitoral.

Como mostrou o Broadcast Político, a campanha de Flávio não planeja questionar o reajuste na Justiça, mas apostar em um discurso pelo viés econômico.