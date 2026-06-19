Paraná Pesquisas: Marina Silva e Simone Tebet lideram corrida ao Senado em SP

Pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta sexta-feira (19) mostra que Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) lideram as intenções de voto para o Senado em São Paulo. No principal cenário estimulado, as duas candidatas estão em empate técnico, com Marina registrando 35,1% e Tebet somando 32,4%.

A pesquisa considerou que cada eleitor pode votar em dois nomes para o Senado em 2026. Na sequência das duas, aparecem Guilherme Derrite (PP), com 26,7%, e Ricardo Salles (Novo), com 17,1%.

Em um segundo cenário, sem a presença de Simone Tebet, Marina Silva mantém a liderança isolada com 35,9%. Neste cenário, há um empate técnico na disputa pela segunda vaga entre Guilherme Derrite, que marca 26,4%, e Márcio França (PSB), que aparece com 25,4%. Ricardo Salles registra 17,1% nesta simulação.

Rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição aos pré-candidatos ao Senado por SP. Marina Silva é a mais citada nesse quesito, com 28,6%. Paulinho da Força aparece em seguida com 21,7% de rejeição, Simone Tebet tem 18,9% e Guilherme Derrite registra 14,1%.

O levantamento ouviu 1.600 eleitores em 80 municípios do estado de São Paulo entre os dias 16 e 18 de junho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08639/2026.