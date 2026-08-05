Renan Santos diz que, se eleito, terá ‘parasitas’ do Centrão em sua Esplanada
O candidato à Presidência pelo Partido Missão, Renan Santos, disse nesta quarta-feira (5) que terá de compor a sua Esplanada, se eleito, com legendas do “Centrão”. Em entrevista à Globonews, o também fundador do Movimento Brasil Liberal (MBL), afirmou “ter certeza”de que não consegue governar sem as siglas.
“O eleitor brasileiro vai eleger, pelo menos, 300 ‘parasitas’ e ‘vagabundos’ [do Centrão]. Como sou um democrata, eu vou ter que compor [com eles]”, declarou Renan Santos.
O presidente nacional do Missão também contou que aceita a alcunha de “anti-sistema”, mas ponderou que entende o funcionamento da “fábrica de salsichas que é o Congresso Nacional”. Por isso, precisaria dialogar com o Centrão em eventual governo.
Renan Santos relatou haver “momentos” para assumir o papel de críticos das legendas, mas também de deixar as diferenças de lado para “sentar à mesa e discutir projetos”.
“Acho que a função da democracia é justamente essa. A gente sentar e o Parlamento e as instituições entregam essas possibilidades. É sentar e colocar os projetos, tenho a obrigação de trazê-los, e com base nisso, discutir”, declarou.