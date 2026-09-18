Paraná Pesquisas: Sergio Moro lidera disputa ao governo do Paraná com 44,7%

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (18) aponta que Sergio Moro (União Brasil) segue na liderança isolada para o governo do Paraná. No cenário estimulado, o ex-juiz registra 44,7% das intenções de voto. Ele é seguido por Requião Filho (PT), com 23%, e Sandro Alex (PSD), que alcançou 19,7%. A margem de erro do levantamento é de 2,8 pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados, Luiz França (Solidariedade) aparece com 0,7%. Na sequência, empatados dentro da margem de erro, estão Doutor Alexandre Salomão (PRTB) e Tayná Miessa (PSOL), ambos com 0,4%. O bloco inferior conta ainda com Adriano Funileiro (Agir) e Samuel de Mattos (PSTU), com 0,3% cada. Votos brancos e nulos somam 5,8%, enquanto 4,8% não opinaram.

Corrida pelo Senado indica empate técnico e polarização

Como o levantamento não avaliou simulações de segundo turno para o Executivo, o grande confronto direto da pesquisa ocorre na disputa pelas duas vagas ao Senado Federal. Deltan Dallagnol (Novo) lidera numericamente com 31,6%, mas empata tecnicamente com Alexandre Curi (PSD), que soma 30,4%.

Logo atrás, também em condição de empate técnico com a segunda colocação, aparece Filipe Barros (PL), com 26,3%. A atual deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) registra 25,9%. Entre os demais nomes de destaque na leitura estimulada, Cristina Graeml (PMB) marca 14,8% e Dr. Rosinha (PT) alcança 12,5%.

Índices de rejeição e expectativa de vitória

Quando os eleitores são questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, Requião Filho lidera a rejeição estadual com 37,8%. O segundo nome com maior resistência é o de Sergio Moro, rejeitado por 26,6% dos entrevistados, seguido pelo deputado Sandro Alex, que afasta 12,2% do eleitorado paranaense.

No quesito percepção de vitória, a confiança do eleitorado reflete os números da corrida principal. Para 50,6% dos paranaenses, Moro será o próximo governador eleito. Sandro Alex é visto como vencedor por 17,6% da amostra, enquanto a vitória de Requião Filho é projetada por 15,2%.

Recorte demográfico e influência religiosa

O detalhamento dos dados revela que a liderança de Moro é impulsionada pelo eleitorado masculino, segmento em que atinge a marca de 50,7%. O ex-juiz também apresenta seu melhor desempenho estatístico entre os eleitores que frequentam cerimônias religiosas (49%), indicando forte capilaridade neste nicho.

Por outro lado, Requião Filho tem sua melhor marca entre o eleitorado feminino (26,4%) e entre aqueles que afirmam não participar de missas ou cultos, onde chega a 27,6%. Já Sandro Alex atinge sua pontuação mais expressiva entre a população não economicamente ativa (21,5%) e na faixa etária de 45 a 59 anos (21,4%).

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.280 eleitores entre 15 e 17 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo próprio Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo PR-01022/2026.