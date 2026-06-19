Paraná Pesquisas: Tarcísio vence Haddad por 51,4% a 37,9% em 2º turno

O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), venceria um eventual primeiro cenário nas eleições do estado contra Fernando Haddad (PT), com a disputa também envolvendo os nomes de Paulo Serra (PSDB) e Kim Kataguiri (Missão). Segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (19), o atual chefe do Executivo paulista tem 45,6% das intenções de voto, enquanto o candidato petista aparece com 34,1%.

Os outros dois participantes, Paulo e Kim, respectivamente, mantêm o percentual de 4,6% e 3%.

Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum somam 7,5%. Aqueles que não sabem ou preferiram não opinar representam 5,2% dos entrevistados.

A pesquisa também realizou um levantamento referente ao segundo turno, em um confronto direto entre os principais candidatos. Neste caso, a distância entre Tarcísio e Haddad aumenta. O candidato do Republicanos mantém a liderança com 51,4% da preferência do eleitorado. Haddad aparece na segunda colocação com 37,9%.

O levantamento do instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.600 eleitores em 80 municípios do estado de São Paulo entre os dias 16 e 18 de junho de 2026. A margem de erro estimada é de aproximadamente 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08639/2026.