Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados com 42% em eventual 2º turno
Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28) mostra o presidente Lula (PT) com 42% das intenções de voto, contra 42% do senador Flávio Bolsonaro (PL) em eventual 2º turno das eleições presidenciais. O levantamento mostra os dois principais candidatos à Presidência em empate numérico.
Na pesquisa anterior, Flávio aparecia numericamente na frente, com 42%, contra 41% de Lula. Eles estavam em situação de empate técnico, já que a margem de erro era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
A Quaest testou quatro cenários de segundo turno com Lula. Veja abaixo cada um:
Lula x Flávio Bolsonaro:
- Lula: 42%
- Flávio Bolsonaro: 42%;
- Branco/nulo/não vai votar: 13%;
- Indecisos: 3%.
Lula x Ronaldo Caiado:
- Lula: 43%;
- Ronaldo Caiado (PSD): 40%;
- Branco/nulo/não vai votar: 15%;
- Indecisos: 2%.
A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-06520/2026.
*Matéria em atualização
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