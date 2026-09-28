JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Morning Show | 10h00 - 12h00
Política

Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados com 42% em eventual 2º turno

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (28) mostra empate numérico entre os dois principais candidatos à Presidência
Nícolas Robert

Nícolas Robert

Flávio Bolsonaro e Lula
Presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) Reprodução

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28) mostra o presidente Lula (PT) com 42% das intenções de voto, contra 42% do senador Flávio Bolsonaro (PL) em eventual 2º turno das eleições presidenciais. O levantamento mostra os dois principais candidatos à Presidência em empate numérico.

Na pesquisa anterior, Flávio aparecia numericamente na frente, com 42%, contra 41% de Lula. Eles estavam em situação de empate técnico, já que a margem de erro era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A Quaest testou quatro cenários de segundo turno com Lula. Veja abaixo cada um:

Lula x Flávio Bolsonaro:

  • Lula: 42%
  • Flávio Bolsonaro: 42%;
  • Branco/nulo/não vai votar: 13%;
  • Indecisos: 3%.

Lula x Ronaldo Caiado:

  • Lula: 43%;
  • Ronaldo Caiado (PSD): 40%;
  • Branco/nulo/não vai votar: 15%;
  • Indecisos: 2%.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-06520/2026.

*Matéria em atualização

Assuntos

continue lendo

Flávio Bolsonaro (1) Política Flávio confirma ida a debate da Globo, chama Lula para confronto e critica decisão sobre bets "Vem debater comigo porque eu vou esfregar verdade na sua cara", disse o candidato do PL
  1. Salles desiste de candidatura ao Senado a anuncia apoio o Derrite e Do Prado Beatriz Manfredini · há 11 minutos
  2. Quem é Silvia Cristina, candidata ao Senado por Rondônia  Beatriz Lia · há 31 minutos
  3. Lula sugere criação de conselho para indicação de nomes ao STF Estadão Conteúdo · há 2 horas
  4. BTG/Nexus: Apoio a Lula cai entre beneficiários do Bolsa Família e cresce a Flávio Estadão Conteúdo · há 3 horas