Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados com 42% em eventual 2º turno

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28) mostra o presidente Lula (PT) com 42% das intenções de voto, contra 42% do senador Flávio Bolsonaro (PL) em eventual 2º turno das eleições presidenciais. O levantamento mostra os dois principais candidatos à Presidência em empate numérico.

Na pesquisa anterior, Flávio aparecia numericamente na frente, com 42%, contra 41% de Lula. Eles estavam em situação de empate técnico, já que a margem de erro era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A Quaest testou quatro cenários de segundo turno com Lula. Veja abaixo cada um:

Lula x Flávio Bolsonaro:

Lula: 42%

42% Flávio Bolsonaro: 42%;

42%; Branco/nulo/não vai votar: 13%;

13%; Indecisos: 3%.

Lula x Ronaldo Caiado:

Lula: 43%;

43%; Ronaldo Caiado (PSD): 40%;

40%; Branco/nulo/não vai votar: 15%;

15%; Indecisos: 2%.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-06520/2026.

*Matéria em atualização