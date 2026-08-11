PF pede a Moraes que indique para onde devem ser levadas as armas de Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) pediu na última segunda-feira (10) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determine o destino dos armamentos apreendidos de Jair Bolsonaro.

No total, 10 armas foram apreendidas. Moraes determinou a revogação do Registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) do ex-presidente em julho, após uma pistola em nome de Bolsonaro ser apreendida em uma blitz, com um agente de segurança do ex-presidente.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado. A PF também realizou uma operação de busca e apreensão na casa do ex-presidente, para averiguar se haviam outros armamentos na residência de Bolsonaro.

A busca e apreensão ocorreu após o Exército informar a Moraes que não possuía duas das oito armas de Bolsonaro que o ministro havia pedido que fossem entregues à PF.

Segundo a PF, o destino das armas deve ser definido pelo STF porque a apreensão não foi feita em âmbito de investigação da PF.

Concluiu-se que a definição acerca da destinação das armas de fogo apreendidas não se insere na esfera de atribuições da Polícia Federal, competindo ao órgão jurisdicional responsável pelo processo deliberar sobre eventual encaminhamento ao Comando do Exército ou outra providência legalmente cabível, razão pela qual os autos devem ser submetidos ao Excelentíssimo Ministro Relator para deliberação, permanecendo os bens, até ulterior determinação judicial, sob guarda e cautela da SR/PF/DF Polícia Federal

As 10 armas são:

Pistola Forjas Taurus — calibre .380 Auto (ou .380 Automatic) Pistola Forjas Taurus — calibre .40 Smith & Wesson Pistola Glock — calibre 9×19 mm Parabellum Carabina/Fuzil Caracal — calibre 5,56×45 mm Pistola Caracal — calibre 9×19 mm Parabellum Carabina/Fuzil Springfield Armory — calibre 7,62×51 mm Espingarda Typhoon — calibre 12 GA Pistola Arex — calibre 9×19 mm Parabellum Pistola SIG-Sauer — calibre 9×19 mm Parabellum Espingarda Maestro Arms Company — calibre 12

O último armamento

A Polícia Federal apreendeu, no dia 8 de julho, o último armamento que estava em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro .

Após ter realizado busca e apreensão na residência do ex-presidente durante a manhã, a PF localizou essa arma na residência de um dos responsáveis pela empresa, na cidade de Cachoeirinha (RS), e realizou a apreensão.

A defesa de Bolsonaro havia comunicado ao STF que a espingarda estava com a empresa, mas não chegou a fornecer a localização exata do item nem a documentação que comprovasse isso.

O ministro Alexandre de Moraes determinou a ação para tentar localizar outras armas que estavam em propriedade do ex-presidente, após a apreensão de uma pistola em uma blitz da polícia do Distrito Federal. Nada foi apreendido na residência.

Apreensão

Uma arma de fogo registrada no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro foi apreendida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante uma blitz de rotina em Taguatinga. O armamento estava em posse de um militar do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que conduzia o veículo no momento da abordagem. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópoles e confirmada pela Jovem Pan.

De acordo com fontes ouvidas pela Jovem Pan, o militar do GSI apresentou o porte funcional de arma. Ao ser questionado pelos agentes, o funcionário informou que o objeto estaria quebrado e que o levaria para o conserto.

O porte funcional de arma de fogo é a permissão que agentes públicos possuem para portar o armamento em razão de suas atividades profissionais.

A ocorrência com a arma de Bolsonaro foi encaminhada e registrada na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), que ficará responsável pela apuração dos fatos e pela conferência da documentação e da legalidade do transporte do armamento.

*Com informações do Estadão Conteúdo