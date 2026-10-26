PL reconhece vitória de Lula, mas cobra esclarecimentos das eleições

Em nota assinada pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, ele afirma que a sigla seguirá 'buscando respostas' das instituições

O PL, partido do senador e candidato derrotado na eleição pela Presidêcia do Brasil, Flávio Bolsonaro, reconheceu nesta segunda-feira (26) a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que governará o país por mais quatro anos. Na nota assinada pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, ele cobra, porém, esclarecimentos das instituições.

“Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos”, afirmou a nota.

Após a confirmação do resultado na noite de domingo (25), Flávio não reconheceu a vitória de Lula e afirmou que vai pedir a anulação das eleições. Com 51,79% dos votos, Lula derrotou o senador, que obteve 48,21%.

Segundo a nota, o PL afirmou que “continuará firme” pela democracia. “Seguiremos acompanhando os fatos e buscando respostas com responsabilidade, transparência e respeito às instituições”, acrescentou.

Flávio não reconhece resultado

No domingo (25), o senador disse ser “impossível reconhecer o resultado das eleições”. O parlamentar foi superado, em virada histórica, pelo presidente Lula no segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto.

“O que aconteceu hoje não foi algo normal. Foi, inclusive, inaceitável. Um ministro da Suprema Corte, pela primeira vez na história, ex-advogado do Lula, dá uma canetada a pedido de um ex-sócio dele. Muda a regra do jogo no meio do jogo”, declarou Flávio.

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou, na tarde deste domingo, a prorrogação da votação em duas horas. O horário oficial de fechamento das urnas é às 17h (horário de Brasília). Posteriormente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, seguiu a decisão.

“Houve uma quebra total de isonomia entre os brasileiros de diversas cidades e diferentes estados. Eu nunca vou saber se, em um estado em que as urnas não foram reabertas, quantos votos eu poderia ter. É inexplicável ter acontecido o que aconteceu”, afirmou.

Flávio afirmou que sua equipe pedirá a anulação das eleições. O senador disse que “não vai aceitar que a regra do jogo tenha sido mudada em cima do jogo”.