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Pode levar cachorro ao local de votação no segundo turno? Entenda as regras

Cão-guia tem acesso garantido; para animais de estimação comuns não há o mesmo direito nacional previsto nas normas eleitorais

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Urna eletrônica
Urna eletrônica José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

A Justiça Eleitoral garante expressamente o acesso de cão-guia com a pessoa que precisa desse recurso de acessibilidade.

Para animais de estimação comuns, as normas nacionais não estabelecem o mesmo direito de ingresso na seção eleitoral.

A presença de pets deve respeitar as regras do local e não pode interferir na organização, segurança ou sigilo do processo.

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