Pode levar cachorro ao local de votação no segundo turno? Entenda as regras
A Justiça Eleitoral garante expressamente o acesso de cão-guia com a pessoa que precisa desse recurso de acessibilidade.
Para animais de estimação comuns, as normas nacionais não estabelecem o mesmo direito de ingresso na seção eleitoral.
A presença de pets deve respeitar as regras do local e não pode interferir na organização, segurança ou sigilo do processo.
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