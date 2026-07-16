PoderData/Aya: 50% dos eleitores desaprovam trabalho de Lula

Pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (16) afirma que 50% dos eleitores não aprovam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros 42% disseram aprovar o desempenho do presidente, enquanto 8% não souberam responder.

Entre os que disseram aprovar, 42% que aprovam, 44% são do público feminino e 40%, masculino. Já dos 50% que desaprovam, a maioria são homens, com 55% e 45% marcam a porcentagem da mulheres.

Na pesquisa do PoderData/Aya divulgada no dia 25 de junho, quando pergutados de maneira geral, os eleitores avaliaram Lula e 50% também disseram desaprovar o trabalho do presidente. Outros 43% aprovaram e 8% não souberam responder.

Em relação a aprovação do governo, 51% dos eleitores disseram não aprová-lo e 42% avaliam como uma gestão positiva do presidente Lula. Outros 7% não souberam responder.

A pesquisa do PoderData/Aya ouviu 2.400 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 12 a 15 de julho de 2026. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-00059/2026.