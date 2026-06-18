Polícia Civil pede autorização de Moraes para intimar Bolsonaro após arma apreendida

Na noite de segunda-feira (15) a PM do Distrito Federal (PMDF), apreendeu o objeto que estava no nome do ex-presidente durante uma blitz de rotina em Taguatinga

A Polícia Civil solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja intimado para participar de uma audiência por videoconferência após a situação sobre a arma que foi apreendida no nome do ex-presidente.

O armamento estava em posse de um militar do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que conduzia o veículo no momento da abordagem. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópoles e confirmada pela Jovem Pan.

No documento enviado a Moraes, a PC escreveu que a audiência deve acontecer no dia 24 de junho, às 15h. A corporação informou ainda que tentou intimar Bolsonaro pessoalmente, mas que a ação não foi bem sucedida. “Esclarece-se que a tentativa de cumprimento da intimação pessoal restou infrutífera, uma vez que a equipe de escolta responsável não permitiu a efetivação do ato, impossibilitando a ciência pessoal do intimado”, explicou.

Arma apreendida

A arma de fogo registrada no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro foi apreendida na noite de segunda-feira (15) pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante uma blitz de rotina em Taguatinga.

De acordo com fontes ouvidas pela Jovem Pan, o militar do GSI apresentou o porte funcional de arma. Ao ser questionado pelos agentes, o funcionário informou que o objeto estaria quebrado e que o levaria para o conserto.

O porte funcional de arma de fogo é a permissão que agentes públicos possuem para portar o armamento em razão de suas atividades profissionais.

A ocorrência com a arma de Bolsonaro foi encaminhada e registrada na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), que ficará responsável pela apuração dos fatos e pela conferência da documentação e da legalidade do transporte do armamento.