Por que o eleitor não pode levar o celular para a cabine de votação

A determinação da Justiça Eleitoral exige que os aparelhos sejam retidos pelos mesários antes do acesso à urna para garantir o sigilo da escolha e evitar fraudes.

O momento de registrar a escolha na urna eletrônica exige isolamento total do eleitor, sem a presença de qualquer equipamento que possa gravar, fotografar ou transmitir imagens. A regra que proíbe celulares no momento do voto é uma determinação expressa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tem um impacto direto na segurança do processo democrático. Longe de ser apenas uma formalidade burocrática, a retenção dos aparelhos eletrônicos atua como uma barreira institucional contra crimes eleitorais que ameaçam a liberdade de escolha do cidadão.

A origem do veto aos eletrônicos e a proteção ao sigilo do voto

A base para a proibição dos aparelhos na urna eletrônica está na Constituição Federal, que garante o voto direto e secreto como um pilar inegociável da República. O sigilo não é apenas um direito do cidadão para evitar constrangimentos políticos, mas um dever imposto pelo Estado para garantir que nenhuma escolha seja feita sob ameaça. Quando a tecnologia móvel avançou e os celulares ganharam câmeras de alta resolução, o risco de violação desse princípio constitucional cresceu de forma exponencial.

Para barrar essa vulnerabilidade, o Congresso Nacional consolidou a restrição na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). O texto legal passou a proibir expressamente o porte de equipamentos de rádio, telefone celular, máquinas fotográficas ou filmadoras dentro do ambiente isolado da urna. A cada ciclo eleitoral, o TSE atualiza suas resoluções para adaptar a fiscalização, reafirmando que o direito à privacidade na cabine é o que sustenta a lisura e a paridade da disputa.

Se o eleitor tivesse a liberdade de registrar sua própria tela final de votação, o voto deixaria de ser secreto na prática. A ausência do aparelho eletrônico elimina a capacidade material de gerar uma prova documental da escolha política, protegendo o cidadão de pressões externas vindas de empregadores, líderes locais ou organizações criminosas.

Como a regra funciona na seção eleitoral

Na prática, o procedimento para o cumprimento da lei ocorre logo após a identificação do cidadão perante a mesa receptora de votos. O eleitor pode usar o smartphone na fila e até apresentar o aplicativo e-Título como documento oficial, desde que este contenha a fotografia atualizada. No entanto, o limite para o dispositivo móvel termina exatamente na mesa dos mesários.

Antes de se dirigir à cabine indevassável, o presidente da seção eleitoral solicita que o aparelho seja desligado e depositado em uma mesa ou cadeira específica, sempre no campo de visão do próprio eleitor, mas fora do seu alcance físico durante a digitação dos números. O cidadão realiza o processo na urna eletrônica com as mãos livres e, ao finalizar, recolhe o seu documento de identificação e o seu telefone.

Em zonas eleitorais com histórico de alta tensão política ou mediante autorização prévia de juízes eleitorais, o TSE permite até mesmo o uso de detectores de metais portáteis. Esse recurso adicional visa impedir a entrada de eletrônicos escondidos sob a roupa, garantindo que a regra seja cumprida de forma uniforme e rigorosa em todo o território nacional.

O papel do TSE e o impacto contra a compra de votos

O rigor da Justiça Eleitoral em relação aos celulares não é uma medida isolada, mas uma estratégia central no combate à corrupção sistêmica. Grupos políticos criminosos, milícias e organizações de compra de votos operam sob a lógica da coerção. Para que o pagamento de propina ou a ameaça funcionem, o aliciador exige uma comprovação visual do voto confirmado. Sem o celular, essa engrenagem de intimidação perde o seu principal instrumento de auditoria ilegal.

O TSE, ao endurecer as regras e determinar que os mesários sejam inflexíveis quanto à retenção dos aparelhos, atua diretamente no xadrez político para enfraquecer o controle territorial de facções e coronéis locais. A Justiça Eleitoral entende que a mera possibilidade de filmar a urna eletrônica já é suficiente para submeter eleitores vulneráveis à chantagem.

Partidos políticos e o Supremo Tribunal Federal (STF) já debateram a constitucionalidade dessa retenção em pleitos anteriores. O entendimento pacificado é que a restrição temporária do direito de posse do aparelho, que dura apenas os poucos minutos da votação, é um custo ínfimo se comparado ao benefício da integridade do sistema eleitoral. O Estado impõe a regra para garantir que o eleitor seja verdadeiramente soberano no instante em que aperta a tecla verde.

O que diz a legislação sobre o uso do celular e outras regras

Para as eleições de 2026, a Resolução nº 23.759 do TSE reitera as diretrizes sobre o comportamento do eleitorado e as infrações no ambiente de votação. Abaixo, as respostas para os questionamentos mais comuns sobre o tema.

O cidadão pode levar o celular para a cabine de votação?

Não. A legislação eleitoral proíbe categoricamente a entrada na cabine com telefones celulares, tablets, câmeras, filmadoras ou qualquer outro dispositivo inteligente, mesmo que estejam desligados ou no modo avião. O aparelho deve ficar com os mesários.

O que acontece se houver recusa em entregar o aparelho?

Se a pessoa se recusar a deixar o celular no local indicado pela mesa receptora, ela será proibida de votar. O presidente da seção registrará o incidente em ata e, caso haja tumulto ou desobediência civil, a Polícia Militar poderá ser acionada para intervir e conduzir o eleitor à delegacia por crime eleitoral.

Como lembrar os números dos candidatos sem acessar o smartphone?

A Justiça Eleitoral incentiva fortemente que o eleitor leve a tradicional colinha eleitoral. As anotações devem ser feitas em papel comum, contendo os números dos candidatos na ordem exata de votação. Esse pedaço de papel é o único material de consulta permitido dentro da cabine.

O funcionamento ininterrupto da democracia depende da confiança nas instituições e da proteção absoluta ao livre arbítrio. Ao isolar a urna eletrônica da conectividade e das lentes dos smartphones, o sistema eleitoral brasileiro garante que a pressão política fique do lado de fora da seção, permitindo que a soberania popular se manifeste sem amarras.