Principal qualidade de Flávio Bolsonaro é sua ‘certidão de nascimento’, diz Kassab

Em entrevista exclusiva ao Jornal Jovem Pan, o presidente nacional do PSD afirmou que o senador perderia para Lula em eventual segundo turno, diferente de Caiado

O presidente do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, afirmou neste sábado (15) que a “principal qualidade” do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) é a sua “certidão de nascimento”. A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao Jornal Jovem Pan.

Ao comentar sobre a disputa eleitoral ao Palácio do Planalto, o dirigente disse que o senador não tem força para vencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em eventual segundo turno. Para Kassab, o único presidenciável que poderia derrotar o petista é o candidato do PSD, Ronaldo Caiado.

O presidente da legenda explicou que Flávio está isolado, por não conseguir formar alianças com outros partidos, e ainda registra alta rejeição do eleitorado brasileiro. Segundo a pesquisa Quaest divulgada na sexta-feira (14), 54% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum no filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Sua figura se confunde com a de seu pai. A principal qualidade de sua candidatura é a certidão de nascimento, é ser filho do Jair Bolsonaro”, afirmou Kassab.

Sobre Caiado, o dirigente disse que o ex-governador de Goiás é desconhecido e, por isso, registra rejeição menor. O levantamento da Quaest mostrou que o goiano é rejeitado por 35% do eleitorado, atrás de Flávio e Lula (com 52%).

Diferente dos presidenciáveis Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), que também apresentam baixa rejeição, Caiado conseguirá se apresentar ao eleitorado brasileiro por ter acesso à propaganda eleitoral na televisão e no rádio, segundo Kassab.

O dirigente antecipou também que a campanha apresentará o goiano como alternativa para impedir vitória de Lula em segundo turno.