PSDB e Cidadania confirmam apoio à reeleição de Tarcísio de Freitas em SP

Nos bastidores, a federação passou a articular apoio ao governador após a desistência

A Federação PSDB-Cidadania em São Paulo confirmou nesta quinta-feira (23) apoio à reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A aliança também lançará candidatura própria ao Senado, que deverá ser encabeçada pela ex-vereadora da capital paulista Soninha Francine (Cidadania).

Em 21 de junho, o presidente do PSDB paulista, Paulo Serra, retirou sua pré-candidatura ao governo de São Paulo e anunciou que disputará uma vaga na Câmara dos Deputados. Nos bastidores, a federação passou a articular apoio ao governador após a desistência.

Tarcísio intensificou, nos últimos dias, as articulações com lideranças de centro e centro-direita. Aliados buscam concentrar o apoio desses partidos em torno do governador e evitar a pulverização da disputa, cenário considerado mais favorável à sua reeleição já no primeiro turno.

Com a definição, Tarcísio deve reunir 13 partidos em torno de sua pré-candidatura, número semelhante ao da coligação que apoiou a reeleição de Nunes, em 2024. A conta inclui o Solidariedade, que deve anunciar apoio a Tarcísio em sua convenção no próximo sábado (25).

Do centro à direita mais radical, os partidos que devem apoiar o atual chefe do Executivo estadual são: PL, MDB, PSD, União Brasil, PP, Podemos, PSDB, Cidadania, Novo, Solidariedade e PRD, além do próprio Republicanos. Na composição da chapa, o MDB é representado pelo vice-governador Felício Ramuth, pré-candidato à reeleição, enquanto PL e PP indicaram os pré-candidatos ao Senado: o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, e o deputado federal Guilherme Derrite, respectivamente.

Já o principal adversário de Tarcísio, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), conta com o apoio de sete partidos: PT, PSB, PDT, PSOL, Rede, PCdoB e PV. Na composição da chapa, o PSB indicou o ex-ministro Márcio França como pré-candidato a vice-governador e a ex-ministra Simone Tebet ao Senado, enquanto a Federação PSOL-Rede é representada pela pré-candidatura da ex-ministra Marina Silva à outra vaga de senadora.

Após a desistência do deputado federal Kim Kataguiri (Missão) de concorrer ao governo paulista, o partido ainda avalia se lançará outro nome na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.