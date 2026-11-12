PSDB publica nota de repúdio contra exposição pública de FHC

Ex-presidente foi filmado em seu apartamento por Wesley Oliveira, homem que entrou no imóvel e publicou nas redes sociais vídeos fazendo um 'tour' pelo local

O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, divulgou nesta quinta-feira (12) uma nota de repúdio à publicação de imagens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em seu apartamento em São Paulo.

Nesse comunicado, Aécio agradeceu as manifestações de repúdio de diversas pessoas e afirmou que o incidente que envolveu o ex-presidente é “inadmissível”. “É inadmissível que se desrespeite sua delicada situação de saúde na busca por autopromoção”, disse. “A violação de sua privacidade deve ser objeto de apuração e punição pelos órgãos de segurança e pela Justiça.”

A nota ainda celebra a trajetória política de FHC. “Temos certeza de que a imensa obra de Fernando Henrique Cardoso, sobretudo aquela realizada durante os anos de seu governo que transformou o Brasil, como é reconhecido por toda a população, jamais será esquecida pelos brasileiros. O PSDB celebrará sempre, com muito orgulho e reverência, seu presidente de honra Fernando Henrique Cardoso e seu legado fundamental para o Brasil”, disse.

Fernando Henrique foi filmado em seu apartamento por Wesley Oliveira, homem que entrou no apartamento do ex-presidente e publicou nas redes sociais vídeos fazendo um “tour” pelo imóvel

Os filhos de FHC pediram à Justiça de São Paulo o recolhimento de todos os dispositivos que possam conter filmagens do ex-presidente, logo após a repercussão do caso.

Na quarta-feira, 405 personalidades divulgaram uma nota protestando contra a publicação das imagens de FHC. Entre os signatários da nota de repúdio estão os economistas Pérsio Arida e Andrea Calabi, os ex-ministros Nelson Jobim e José Serra, o jurista Miguel Reale Júnior, o ex-governador Paulo Hartung, o empresário Guilherme Leal, o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e Simone Tebet, ex-ministra do governo Lula.

Até mesmo adversários políticos manifestaram solidariedade a FHC “Fui uma firme adversária política de Fernando Henrique Cardoso Está nos anais do Congresso”, disse Jandira Feghali (PCdoB-RJ), três horas antes do comunicado do PSDB.

“Mas nenhuma diferença ideológica justifica a exposição cruel, desrespeitosa e desumana de uma pessoa em sua velhice. FHC, como todo cidadão e cidadã, merece respeito, cuidado e privacidade. Divergência política se enfrenta com ideias, argumentos e democracia. Jamais com humilhação.”

O homem que filmou o ex-presidente foi indiciado por difamação e discriminação contra pessoa idosa pela Polícia Civil do Estado de São Paulo nesta quarta-feira, 11, após prestar depoimento e ter o celular apreendido. Ele também foi proibido de se aproximar de FHC.

Veja a íntegra da nota do PSDB:

O PSDB agradece as manifestações de repúdio à indigna e criminosa exposição de seu presidente de honra, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.

Temos certeza de que a imensa obra de Fernando Henrique Cardoso, sobretudo aquela realizada durante os anos de seu governo que transformou o Brasil, como é reconhecido por toda a população, jamais será esquecida pelos brasileiros.

É esse sentimento de reconhecimento e gratidão que deveria sempre pautar as referências a ele.

É inadmissível que se desrespeite sua delicada situação de saúde na busca por autopromoção. A violação de sua privacidade deve ser objeto de apuração e punição pelos órgãos de segurança e pela Justiça.

O PSDB celebrará sempre, com muito orgulho e reverência, seu presidente de honra Fernando Henrique Cardoso e seu legado fundamental para o Brasil!

Aécio Neves

Presidente Nacional do PSDB