PT estuda usar vídeo de Michelle contra Flávio, mas avalia riscos de explorar racha

Interlocutores do PT avaliam se vão ou não utilizar o vídeo publicado por Michelle Bolsonaro contra o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL). A cúpula da sigla estuda os prós e contras do uso do conteúdo, além de medir os impactos políticos do episódio sobre a pré-campanha do senador.



No início da semana, Michelle publicou uma gravação afirmando ter sido “humilhada” por Flávio em uma ligação telefônica e revelou não manter contato com o senador desde dezembro de 2025. O estopim da briga seria a disputa pelo apoio eleitoral no Ceará. Flávio tem defendido o apoio a Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo do estado, enquanto Michelle quer emplacar Eduardo Girão (Novo) na corrida.

As vagas ao Senado cearense também estão em disputa entre os membros da família Bolsonaro. Na gravação, a ex-primeira-dama afirmou ainda que o senador disse para que ela não se metesse em assuntos do partido.



A leitura da cúpula petista é de que o vídeo expôs uma fratura entre os familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro. “A apresentação de Flávio como moderado é uma tentativa de marketing que não resiste aos fatos”, disse um interlocutor do partido, sob reserva.



Aliados do presidente Lula apontam haver uma desconfiança que Flávio enfrenta entre os próprios aliados — inclusive dentro da própria família — o que pode afastar públicos estratégicos para a sua pré-candidatura, como o eleitorado feminino e o religioso.