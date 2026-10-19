Quais eleições presidenciais foram decididas no segundo turno no Brasil
O segundo turno presidencial passou a fazer parte da rotina eleitoral brasileira a partir da eleição direta de 1989, realizada sob as regras da Constituição de 1988. Naquele ano, Fernando Collor e Lula avançaram para a disputa final.
As eleições de 1994 e 1998 foram as únicas exceções desde então: Fernando Henrique Cardoso venceu as duas no primeiro turno, com mais da metade dos votos válidos.
Depois disso, todas as disputas presidenciais foram decididas em uma segunda votação: 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Lula venceu em 2002, 2006 e 2022; Dilma Rousseff em 2010 e 2014; e Jair Bolsonaro em 2018.
Em 2022, Lula superou Jair Bolsonaro por 50,90% a 49,10% dos votos válidos, na disputa presidencial mais apertada desde a redemocratização.
A eleição de 2026 entrou na mesma lista. Flávio Bolsonaro e Lula avançaram ao segundo turno depois de receberem 47,03% e 45,16% dos votos válidos, respectivamente, no primeiro turno.
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