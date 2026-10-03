Qual presidente do Brasil ganhou as eleições no primeiro turno e como funciona a regra de maioria absoluta

Apenas um chefe do Executivo conseguiu encerrar a disputa presidencial na etapa inicial sob as regras vigentes desde a redemocratização

O sistema eleitoral brasileiro estabelece um sarrafo alto para a escolha do chefe do Poder Executivo federal. Para que um candidato seja declarado vencedor sem a necessidade de uma nova rodada de votação, ele precisa conquistar mais da metade da preferência do eleitorado. Na história recente do país, responder a qual presidente do Brasil ganhou as eleições no primeiro turno nos leva a um único nome: Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Ele alcançou esse feito duas vezes consecutivas, em 1994 e 1998, um cenário que demonstra a força de um capital político excepcional em um ambiente democrático. Compreender a mecânica dessa vitória exige observar as regras constitucionais e o cenário econômico da época.

A adoção da regra da maioria absoluta no Brasil redemocratizado

Antes da Constituição de 1988, o Brasil adotava o sistema de maioria simples para a escolha de seus governantes. Isso significava que o candidato com o maior número de votos ganhava a eleição, independentemente de alcançar um percentual majoritário em relação aos demais concorrentes. Figuras históricas como Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros chegaram ao Palácio do Planalto sob essa regra, muitas vezes governando com o apoio de uma minoria do eleitorado total.

Com a redemocratização, os constituintes decidiram mudar a dinâmica para garantir maior legitimidade ao presidente eleito. A nova Carta Magna instituiu o princípio da maioria absoluta para cargos do Executivo em cidades com mais de 200 mil eleitores, governos estaduais e a Presidência da República. Essa mudança forçou os candidatos a buscarem um consenso mais amplo na sociedade.

O objetivo da regra de dois turnos era evitar que líderes com alta rejeição, mas com uma base fiel e barulhenta, conquistassem o poder diante de uma oposição fragmentada. Se ninguém alcança a marca exigida na primeira fase, os dois mais votados avançam para um confronto direto, forçando alianças partidárias e a inevitável moderação de discursos políticos.

A matemática das urnas e a exclusão de brancos e nulos

Para liquidar a fatura na primeira etapa de votação, a legislação eleitoral brasileira exige que o candidato obtenha 50% dos votos mais um. No entanto, essa conta não é feita sobre o número total de eleitores que compareceram às urnas, mas sim exclusivamente sobre os chamados votos válidos.

A contagem oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) descarta sumariamente os votos em branco e os nulos. Se um milhão de pessoas votarem nulo ou em branco, esses votos simplesmente não entram no denominador da equação final. Essa exclusão matemática reduz o universo total considerado e facilita, do ponto de vista aritmético, o alcance do percentual necessário por quem lidera a disputa.

Na prática do pleito, a Justiça Eleitoral soma apenas os votos nominais dados a todos os candidatos. Se o líder da disputa conseguir, sozinho, um número de votos superior à soma de todos os seus adversários juntos, ele é matematicamente eleito no primeiro turno. É um atestado de aprovação imediata que dispensa os custos e o desgaste de uma prorrogação da campanha.

O peso da economia e a dupla vitória de Fernando Henrique Cardoso

O cenário político que permitiu a eleição de Fernando Henrique Cardoso em 1994, e sua posterior reeleição em 1998, foi impulsionado por um fator determinante: o controle da hiperinflação. Na qualidade de Ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, ele foi a face pública do Plano Real, um programa de estabilização que devolveu o poder de compra à população brasileira após décadas de descontrole brutal de preços.

Nas eleições de 1994, o sucesso imediato da nova moeda catapultou o sociólogo nas pesquisas, permitindo que ele derrotasse o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já na primeira rodada, com 54,28% dos votos válidos. A chapa formada pelo PSDB em aliança com o PFL (atual União Brasil) e o PTB conseguiu aglutinar o centro político e a direita em torno da promessa de manutenção da estabilidade monetária.

Quatro anos depois, em 1998, o xadrez político se repetiu. Mesmo diante de crises financeiras internacionais que ameaçavam a economia brasileira, o eleitorado optou pela continuidade do projeto em curso. FHC venceu novamente no primeiro turno, consolidando uma hegemonia partidária que ditou o ritmo das privatizações, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da modernização da máquina pública na virada do milênio. Desde então, a fragmentação partidária e a forte polarização política tornaram esse feito inédito em disputas presidenciais subsequentes.

Dúvidas frequentes sobre o sistema eleitoral brasileiro

A quantidade de abstenções anula uma eleição presidencial?

Não. O eleitor que decide não comparecer ao seu local de votação entra nas estatísticas de abstenção, mas isso não afeta a validade do pleito. A eleição é decidida exclusivamente por aqueles que depositam um voto válido na urna eletrônica.

Qual a diferença entre a maioria simples e a maioria absoluta?

No sistema de maioria simples, vence quem tiver mais votos, mesmo que seja apenas um voto a mais que o segundo colocado, sem a necessidade de atingir uma porcentagem mínima. Na maioria absoluta, o vencedor obrigatoriamente precisa ter a metade mais um de todos os votos válidos registrados.

Votar em branco ou nulo vai para quem está ganhando?

Isso é um mito histórico. Os votos em branco e nulos são registrados pela urna apenas para fins estatísticos e são integralmente descartados da contagem final. Eles não são transferidos para o candidato que lidera a apuração, apenas diminuem o total de votos válidos da eleição.

A exigência de maioria absoluta atua como um filtro institucional rigoroso na democracia brasileira. Ela assegura que o presidente da República inicie seu mandato com o respaldo de uma parcela significativa da população, conferindo legitimidade para a tomada de decisões difíceis e para a negociação com o Congresso Nacional. A raridade de vitórias antecipadas evidencia a complexidade de unificar um país plural e continental em torno de um único projeto político, tornando a disputa eleitoral um teste constante de articulação e convencimento popular.