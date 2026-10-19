Quem apoia Flávio Bolsonaro no segundo turno das Eleições 2026?
Flávio Bolsonaro chegou ao segundo turno com uma base de apoios mais ampla do que a que tinha no início da campanha presidencial.
Entre os nomes que declararam apoio estão Romeu Zema, do Novo, e Ronaldo Caiado. O Novo oficializou o apoio ao candidato, assim como a Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP.
O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também passou a atuar diretamente na articulação política e eleitoral em favor de Flávio.
A ampliação da base também envolveu articulações conduzidas por Tarcísio de Freitas. A Jovem Pan apurou movimentos para aproximar Ratinho Jr., prefeitos e deputados do PSD em São Paulo e outras lideranças que não estavam formalmente ao lado de Flávio no início da corrida.
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