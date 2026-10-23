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Política

Quem apoia Lula no segundo turno das Eleições 2026?

Presidente mantém a base partidária da candidatura e recebeu apoios regionais adicionais na disputa contra Flávio Bolsonaro

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula chegou ao segundo turno com a aliança partidária que sustentou sua candidatura e buscou ampliar apoios regionais depois do primeiro turno.

Um dos movimentos mais relevantes ocorreu no MDB. Dez diretórios estaduais da legenda anunciaram apoio ao presidente, todos localizados nas regiões Norte e Nordeste.

A campanha também intensificou a mobilização de governadores, lideranças partidárias e movimentos sociais em diferentes estados.

Os diretórios do MDB que aderiram a Lula são de Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rondônia. Na justificativa, citaram programas sociais, obras e políticas dos governos petistas como razão para apoiar a continuidade.

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