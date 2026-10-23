Quem apoia Lula no segundo turno das Eleições 2026?

Presidente mantém a base partidária da candidatura e recebeu apoios regionais adicionais na disputa contra Flávio Bolsonaro

Lula chegou ao segundo turno com a aliança partidária que sustentou sua candidatura e buscou ampliar apoios regionais depois do primeiro turno.

Um dos movimentos mais relevantes ocorreu no MDB. Dez diretórios estaduais da legenda anunciaram apoio ao presidente, todos localizados nas regiões Norte e Nordeste.

A campanha também intensificou a mobilização de governadores, lideranças partidárias e movimentos sociais em diferentes estados.

Os diretórios do MDB que aderiram a Lula são de Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rondônia. Na justificativa, citaram programas sociais, obras e políticas dos governos petistas como razão para apoiar a continuidade.