Quem apoia Lula no segundo turno das Eleições 2026?
Lula chegou ao segundo turno com a aliança partidária que sustentou sua candidatura e buscou ampliar apoios regionais depois do primeiro turno.
Um dos movimentos mais relevantes ocorreu no MDB. Dez diretórios estaduais da legenda anunciaram apoio ao presidente, todos localizados nas regiões Norte e Nordeste.
A campanha também intensificou a mobilização de governadores, lideranças partidárias e movimentos sociais em diferentes estados.
Os diretórios do MDB que aderiram a Lula são de Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rondônia. Na justificativa, citaram programas sociais, obras e políticas dos governos petistas como razão para apoiar a continuidade.
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