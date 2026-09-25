Quem é Adaílton Fúria, candidato ao governo de Rondônia 

Adailton Antunes Ferreira, mais conhecido como Adaílton Fúria, é candidato ao governo de Rondônia pelo PSD. A chapa com o vice Everton Leoni (PSD) foi lançada no dia 1º de agosto, em convenção em Porto Velho. Com o slogan “gente que gosta da gente,” o objetivo de Adaílton é replicar o modelo de gestão aplicado em Cacoal, onde foi prefeito, centrado em políticas públicas inclusivas. Para isso, ele pretende percorrer todo o estado ao longo da campanha eleitoral.

Adaílton nasceu em 24 de setembro de 1986, em Cacoal. Ele é casado com Joliane Tamires e é pai de dois filhos, Miguel e Arthur. O candidato foi promotor de eventos e é formado em Direito. Ele iniciou sua carreira na política em 2012, quando foi eleito vereador em sua cidade natal.

Em 2016, Adaílton disputou as eleições para prefeito de Cacoal, mas perdeu para Glaucione Rodrigues (MDB). O candidato ficou em segundo lugar, com 29,31% das urnas (12.870 votos). Já Glaucione alcançou 44,90% das urnas, (19.715 votos).

Após ficar dois anos afastados da política, Adaílton lançou a candidatura a deputado estadual por Rondônia em 2018. Ele foi o nono deputado mais votado do estado e eleito com 12.859 votos.

Já em 2020, o político se candidatou novamente à Prefeitura de Cacoal. Desta vez, venceu nas urnas no primeiro turno com 61,04% (25.791 votos), contra 30,04% (12.692 votos) de Marco Aurélio Blaz Vasques, mais conhecido como Vasques (DEM).

Adaílton ficou conhecido por denunciar um esquema de corrupção, tráfico de influência e sonegação fiscal praticado por servidores municipais que avaliavam imóveis abaixo do valor de mercado para reduzir irregularmente a cobrança do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) em troca de vantagens indevidas. A denúncia levou à Operação Penanuquet, deflagrada pela Polícia Civil em Cacoal (RO).

Em 2024, o candidato conseguiu se reeleger alcançando 83,16% das urnas de Cacoal (40.270 votos), deixando Celso Popó (PL) com 12,86% (6.225 votos). Adaílton renunciou à Prefeitura de Cacoal em 2 de abril de 2026 para concorrer ao governo de Rondônia.

O político declarou mais de R$ 1,6 milhão em bens, o que representa um crescimento patrimonial de cerca de 4% em relação ao pleito de 2024. A maior fatia desse valor corresponde a uma participação societária em uma empresa do ramo de combustíveis, estimada em R$ 500 mil, seguida por um conjunto de terrenos e imóveis que inclui um lote urbano de R$ 400 mil e duas casas que somam R$ 350 mil, além de uma poupança de R$ 86,74.