Quem é Raquel Brício, uma das únicas mulheres candidatas à vice-presidente do Brasil 

Ao lado de Samara Martins, ela apoia a redução das desigualdades e aumento dos direitos aos trabalhadores

Raquel Nonato de Brício, 34 anos, é candidata à vice-presidente pelo Unidade Popular (UP), com o número 80. Encabeçada por Samara Martins (UP), que concorrer à Presidência, a chapa defende a redução das desigualdades e ampliação dos direitos aos trabalhadores.



Nascida em Moju (PA) no dia 12 de outubro de 1991, é formada em Gestão de Recursos Humanos e estudante de direito da UFPA. Ela se declara como parda, cisgênero e bissexual, e, atualmente, atua como vigilante.



Raquel Nonato estreou na política em 2020, quando disputou uma vaga na Câmara Municipal de Belém pelo UP, mas só receber 375 votos e não foi eleita. Dois anos depois, em 2022, tentou mais uma vez conseguir se eleger, dessa vez como deputada estadual do Pará, mas, mais uma vez, não foi bem-sucedida, entretanto, aumentou o número de votos que conseguiu. Somou 2.450.

Apesar dos resultado negativos, Raquel não desistiu, foi candidata à prefeita em Belém pelo UP em 2024, entretanto, também não conseguiu se eleger.

Ao registrar sua candidatura nas eleições de 2026, Raquel aparece sem bens declarados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e também não registra nenhum antecedente criminal ou processos.

Pesquisa divulgada pela Quaest no dia 14 de agosto mostrou que Samara Martins e Raquel Nonato tem 1% das intenções de votos. O número de registro é BR-06773/2026.

As eleições deste ano estão previstas para contecer no dia 5 de outubro, Primeiro Turno, e 26 de outubro, Segundo Turno.