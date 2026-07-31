Real Time Big Data: Raquel Lyra e João Campos têm empate técnico pelo governo de PE

Pesquisa sobre um possível segundo turno indica a candidata do PSD com 45% contra 44% do adversário do PSB; no primeiro turno, o placar é de 44% a 42%, respectivamente

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), aparecem tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno pelo governo do estado, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (31).

Na simulação, Raquel tem 45% das intenções de voto, enquanto João Campos registra 44%. Brancos e nulos somam 5%, e 6% dos entrevistados disseram que não souberam ou preferiram não responder.

Já em relação ao primeiro turno, a pesquisa também apontou empate técnico entre os dois. Raquel Lyra aparece com 44% das intenções de voto, contra 42% de João Campos. Na sequência, Ivan Moraes (PSOL) registra 3% e Renan Hallais (Missão), 1%. Guilherme Fonseca (PSTU) não pontuou.

Veja como ficou a pesquisa no 1º turno:

Raquel Lyra (PSD): 44% das intenções de voto;

João Campos (PSB): 42%;

Ivan Moraes (PSOL): 3%;

Renan Hallais (Missão): 1%;

Guilherme Fonseca (PSTU): Não pontuou;

Nulo/Branco: 6%;

Não sabe/Não respondeu: 4%;

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 27 e 30 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-08413/2026.