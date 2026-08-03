RealTime Big Data: Mitidieri lidera em SE e empata tecnicamente no 2º turno

Levantamento aponta o atual governador numericamente à frente no primeiro turno, enquanto ostenta 69% de aprovação de sua gestão no estado

Mitidieri soma 43% das intenções de voto no primeiro turno; em embate direto contra Valmir de Francisquinho (Republicanos), Fábio soma 46%

A pesquisa divulgada nesta segunda-feira (3) pelo instituto Real Time Big Data mostra o atual governador Fábio Mitidieri (PSD) à frente na disputa estadual de Sergipe. Ele soma 43% das intenções de voto.

Seu principal adversário, Valmir de Francisquinho (Republicanos), aparece logo atrás marcando 40% da preferência do eleitorado, ficando fora do limite de empate técnico pela regra estrita da margem de erro de dois pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados na corrida eleitoral, Ricardo Marques (PL) tem 6% e Emanuel Cacho (PSDB) alcança 2%. O candidato Dr. Helton Monteiro (PSol) anota 1%, enquanto brancos, nulos e indecisos somam 8%.

Cenário acirrado

Quando a pesquisa mede o confronto direto para uma eventual segunda etapa do pleito, o cenário se estreita e os líderes figuram em um empate técnico estatístico, restritos pela margem de erro.

Neste embate, Fábio Mitidieri marca 46%, enquanto Valmir de Francisquinho alcança 44% das intenções de voto. Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo representam 5%, mesmo índice dos que não sabem ou preferiram não responder.

Rejeição dos candidatos

Ao medir a resistência do eleitorado sergipano, a pesquisa aponta que Valmir de Francisquinho lidera a rejeição com 48%, seguido pelo atual governador, que não seria escolhido de forma alguma por 45% dos entrevistados.

Na sequência dos maiores índices de rejeição aparecem os candidatos Ricardo Marques (42%), Emanuel Cacho (39%) e Dr. Helton Monteiro (33%).

O levantamento também testou a força institucional do estado. O governo de Fábio Mitidieri é aprovado por 69% da população, com 42% classificando a gestão como ótima ou boa. Outros 30% desaprovam o mandato atual.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 28 de julho e 01 de agosto de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo SE-07327/2026.