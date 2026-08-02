Michelle Bolsonaro segue internada, e se ausentará de convenção do PL em Brasília

Ex-primeira-dama investiga enxaquecas recorrentes; ela deveria anunciar neste domingo se vai concorrer ao Senado ou não

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não comparecerá à convenção do Partido Liberal (PL) em Brasília, realizada neste domingo (02), onde esperava que ela oficializasse sua candidatura ao Senado. A ausência se deve ao fato dela continuar hospitalizada para investigar enxaquecas recorrentes.

“A Assessoria de Comunicação de Michelle Bolsonaro informa que ela continua hospitalizada e que, devido à persistência do quadro de cefalea, hoje foi realizado o procedimento de bloqueio anestésico dos nervos cenianos e percicraniano. Aguardamos novo pronunciamento dos médicos para que possamos fornecer informaçõe adicionais.”, diz a nota.

Na noite de sábado (01), Michelle Bolsonaro publicou uma imagem internada em um hospital e agradeceu pelas orações. Segurando um prato de comida, Michelle afirmou que estava fazendo ‘sua primeira refeição do dia’ e agradeceu pelas orações e carinho que tem recebido das pessoas.

ReproduçãoInstagram/Michelle Bolsonaro

Na convenção, era esperado um encontro entre Michelle e Flávio, desde que eles colocaram fim ao atrito familiar após divulgação do vídeo da ex-primeira-dama em que ela dizia ter sido humilhada pelo senador.

Michelle no Senado

Michelle Bolsonaro deveria anuciar neste domingo se vai ou não concorrer ao Senado pelo Distrito Federal. Conforme apurada pela Jovem Pan, a candidatura é dada como certa, apesar da ex-primeira-dama ter ficado perto de desistir do pleito depois de se desentender com o enteado Flávio Bolsonaro (PL), escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro, para disputar o Planalto.

No sábado, a a deputada Bia Kicis (PL-DF), que também oficializou sua pré-candidatura à Casa durante convenção em Brasília, garantiu que Michelle vai concorrer.