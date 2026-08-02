Michelle Bolsonaro tem alta após ficar internada com crise de enxaqueca

"Foram realizados exames para investigação e procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos, com resposta satisfatória. Recebe alta no dia de hoje com orientações de acompanhamento com equipe médica assistente", diz o boletim, assinado pelos médicos cardiologista Brasil Caiado e neurologista Carolina Colaço

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro teve alta hospitalar neste domingo, 2, segundo boletim médico divulgado há pouco pelo hospital DF Star, em Brasília. Michelle foi internada na noite do sábado, 1º, com quadro de “cefaleia refratária a medicamentos orais”.

“Foram realizados exames para investigação e procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos, com resposta satisfatória. Recebe alta no dia de hoje com orientações de acompanhamento com equipe médica assistente”, diz o boletim, assinado pelos médicos cardiologista Brasil Caiado e neurologista Carolina Colaço, além do diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.

Neste momento, está sendo realizada em Brasília a convenção distrital do PL.