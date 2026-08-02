Republicanos recua e candidatura de Cleitinho será decidida nesta segunda-feira

Partido vai se reunir para bater o martelo e definir se o parlamentar disputará o governo de MG

Entre idas e vindas, a candidatura de Cleitinho Azevedo ao governo de Minas Gerais será definida nesta segunda-feira (03) em reunião entre as lideranças da legenda. Depois de decidir não lançá-lo ao governo, o Republicanos mudou de tom e já admite nos bastidores apoiar a candidatura do senador ao Executivo Estadual.

O presidente da legenda, Marcos Pereira, afirmou que a indefinição em torno da candidatura será resolvida até amanhã. A mudança de postura foi motivada por uma possível debandada de candidatos a deputado federal e estadual. A maioria acredita que Cleitinho impulsionaria as candidaturas aumentando o número de votos da sigla no Estado.

O temor do Republicanos é que o movimento possa provocar uma espécie de reação em cadeia esvaziando a chapa em MG. Por isso, o nome de Cleitinho voltou a ser cogitado internamente. Nos últimos dias, o senador pressionou e desafiou publicamente a cúpula do partido ao afirmar que será candidato ao governo.

Cleitinho não esteve presente na convenção partidária e a ausência teria sido citada como um fator determinante na escolha do partido em abrir mão da candidatura do senador.

A postura de Cleitinho em peitar a decisão da sigla também não agradou os dirigentes do Republicanos, mas começaram a avaliar a situação com outro olhar pensando no objetivo de conquistar o maior número de cadeiras no Congresso.