Rejeição de Messias ao STF travou diálogos entre Lula e Alcolumbre, diz Fávaro

O ex-ministro afirmou acreditar que o impasse vai 'se resolver, mas relatou não haver expectativa ou prazo para restabelecimento da relação entre o chefe do Executivo e o presidente do Senado

A tensão entre Alcolumbre e Lula tem feito com que pautas importantes para o governo federal fiquem paradas no Senado

O senador e ex-ministro da Agricultura Carlos Fávaro (PSD-MS) disse neste sábado (20) que o diálogo entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), ainda está “travado” desde a rejeição da indicação do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF). Ele avalia, entretanto, que a questão vai “se resolver”.

“Está travado, mas confio na política, confio no diálogo. Já busquei a interlocução entre os dois, como outros colegas também buscaram. No seu tempo, as coisas vão madurar e o diálogo vai voltar a prevalecer”, afirmou a jornalistas em entrevista durante evento do setor ferroviário em Dom Aquino (MT).

Ainda assim, Fávaro afirma não haver expectativa de prazo para que a relação entre os dois seja restabelecida. “Não sei e nem posso dizer que isso acontece antes do início das campanhas eleitorais, mas a política sempre acha o caminho. Como a água sempre acha o caminho, a política também sempre acha”, disse.

O clima entre Lula e Alcolumbre tem feito com que pautas consideradas importantes para o governo federal, como o projeto de emenda à Constituição (PEC) da redução da jornada de trabalho e o projeto de lei (PL) dos minerais críticos, fiquem paradas no Senado.

Tanto os congressistas quanto o setor produtivo reclamam que a questão causa uma espécie de letargia em assuntos considerados essenciais para a economia ou para as eleições e pedem que haja acordo entre os líderes do Executivo e Legislativo.