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Política

Renan Santos convoca ato contra STF e Moraes em São Paulo nesta segunda-feira

O candidato do Missão à Presidência negou que irá participar de qualquer ato sendo promovido pelo seu adversário Flávio Bolsonaro (PL)

Estadão Conteúdo

Renan Santos faz carreata na Praça Charles Miller, em SP
Candidao Renan Santos JULIA MARTINS/RASPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, convocou um ato contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes. A manifestação será realizada nesta segunda-feira (7) às 11h, no Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo.

Santos se pronunciou sobre o suposto envolvimento de Moraes no caso do Banco Master neste sábado (5) em vídeo no Instagram. “O Brasil precisa sair às ruas para que tudo venha à tona sobre esse caso, que seja disponibilizado para a imprensa as conversas do senhor Daniel Vorcaro com todas as autoridades da República. Que todo mundo que recebeu dinheiro do Daniel Vorcaro seja exposto e que a população saiba que a Justiça vai julgá-los”, disse.

Na mesma postagem, Santos negou que irá participar de qualquer ato sendo promovido pelo seu adversário Flávio Bolsonaro (PL). “Flávio está envolvido no escândalo do Banco Master. Ele e a família dele receberam dezenas de milhões de reais do Daniel Vorcaro, igualzinho o Alexandre de Moraes”, afirmou.

O clima de tensão na Corte se intensificou após a revelação de mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que mostraram que ambos conversaram sobre detalhes sensíveis da Operação Compliance Zero dias antes da prisão do banqueiro.

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