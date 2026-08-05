Isolado por partidos, Flávio anuncia chapa pura à Presidência com Alfredo Gaspar de vice

Campanha do senador enfrentou dificuldades em fechar alianças com legendas do centrão e deve de optar por nome oriundo do próprio PL

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta quarta-feira (5) o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) para ocupar o cargo de vice. A opção por uma chapa pura se deu depois de dificuldades em fechar alianças e atrair outros partidos para a campanha.

O anúncio aconteceu na manhã desta quarta-feira, durante coletiva de imprensa com integrantes do PL em Brasília.

Ex-promotor de Justiça e ex-secretário de Segurança Pública de Alagoas, Gaspar construiu a carreira com discurso de combate ao crime organizado. Ele foi procurador-geral de Justiça de Alagoas entre 2009 e 2011 e comandou a Segurança Pública estadual de 2015 a 2022, período em que ganhou maior visibilidade política.

Na Câmara dos Deputados, Alfredo Gaspar integra a oposição ao governo Lula (PT) e tem atuação destacada na CPMI do INSS, criada para investigar fraudes e descontos indevidos em benefícios previdenciários. O parlamentar usou a comissão para cobrar responsabilização de envolvidos e defender mudanças nos mecanismos de controle do instituto.

Durante o anúncio de Alfredo Gaspar como integrante da chapa, Flávio afirmou que a escolha levou em consideração a atuação do deputado federal na área da segurança pública. Ele também destacou a ligação do parlamentar com Alagoas e os demais estados do Nordeste.

“É uma pessoa que eu aprendi a admirar, todos vocês aqui aprenderam a admirar pela coragem, honestidade, pela sua história em frente à segurança pública. Alguém que já foi promotor de Justiça, chefe de ministério público do seu estado. Alguém que enfrentou e defendeu os nossos aposentados na CPMI do INSS. Alguém que pediu a prisão do Lulinha porque tinha culpa no cartório. E alguém que representa o Nordeste de fato” Flávio Bolsonaro sobre Alfredo Gaspar

Deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL)

Mudança de perfil

Inicialmente, Flávio havia dito preferir uma mulher para o posto de vice. O nome da senadora Tereza Cristina (PP-MS) era defendido pelo presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. Já o candidato à Presidência havia manifestado que gostaria da ex-presidente da Caixa Daniella Marques, do Republicanos, na chapa.

Também chegaram a ser aventados os nomes das deputadas federais Simone Marquetto (PP-SP) e Clarissa Técio (PP-SP). No entanto, uma vice oriunda do Partido Progressista esbarrou na decisão da sigla em se manter neutra no pleito presidencial.

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, também foi procurada por dirigentes do PL. A sigla, no entanto, decidiu manter a neutralidade. Assim, o nome da deputada federal foi descartado para o cargo de vice de Flávio.

Com a decisão do Republicanos em também permanecer neutro na disputa ao Palácio do Planalto, a campanha de Flávio passou a discutir nomes do próprio PL. Chegou-se a ser cogitada a possibilidade de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ocupar o posto. Na noite de terça-feira (4), ela anunciou que disputará o Senado pelo Distrito Federal.

Antes cotada, a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) foi descartada por ser considerada “explosiva”. O entorno de Flávio avaliou que a parlamentar poderia dar declarações polêmicas que prejudicariam a campanha.