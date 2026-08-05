Relator da CPMI do INSS e ex-secretário de ministro de Lula: conheça Alfredo Gaspar, vice de Flávio

Escolha foi anunciada hoje durante evento oficial; deputado federal havia sido recém-anunciado à disputa ao Senado em Alagoas

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) foi anunciado nesta quarta-feira (5) como candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL) para as eleições de 2026. O nome do parlamentar passou a ocupar o centro da articulação nacional do partido um dia após ele ter sido lançado oficialmente como pré-candidato ao Senado por Alagoas durante evento do PL no estado.

Alfredo Gaspar chegou ao PL em março de 2026, após deixar o União Brasil, legenda pela qual foi eleito deputado federal por Alagoas em 2022. A filiação ocorreu a convite de Flávio Bolsonaro, dentro da estratégia do partido de fortalecer seus palanques no Nordeste. Na ocasião, Gaspar assumiu a presidência do diretório estadual do PL em Alagoas, recebeu sinal verde para organizar a sigla no estado e passou a ser apontado como o principal nome do partido para disputar uma vaga no Senado em 2026.

Trajetória consolidada

Ex-promotor de Justiça e ex-secretário de Segurança Pública de Alagoas, Gaspar construiu a carreira com forte discurso de combate ao crime organizado. Ele foi procurador-geral de Justiça de Alagoas entre 2009 e 2011 e comandou a Segurança Pública estadual de 2015 a 2022, período em que ganhou maior visibilidade política, durante o governo de Renan Filho no estado. Renan, inclusive, que atuou como ministro dos Transportes de Lula, ocupando o cargo até janeiro de 2023.

Na Câmara dos Deputados, Alfredo Gaspar integra a oposição ao governo Lula e tem atuação destacada na CPMI do INSS, criada para investigar fraudes e descontos indevidos em benefícios previdenciários. O parlamentar usou a comissão para cobrar responsabilização de envolvidos e defender mudanças nos mecanismos de controle do instituto.

Gaspar disputou a Prefeitura de Maceió em 2020, chegando ao segundo turno, e foi eleito deputado federal em 2022 entre os mais votados de Alagoas. Em 2026, migrou para o PL e se aproximou do núcleo bolsonarista.

Escolha do vice

Inicialmente, Flávio havia dito preferir uma mulher para o posto de vice. O nome da senadora Tereza Cristina (PP-MS) era defendido pelo presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. Já o candidato à Presidência havia manifestado que gostaria da ex-presidente da Caixa Daniella Marques, do Republicanos, na chapa.

Também chegaram a ser aventados os nomes das deputadas federais Simone Marquetto (PP-SP) e Clarissa Técio (PP-SP). No entanto, uma vice oriunda do Partido Progressista esbarrou na decisão da sigla em se manter neutra no pleito presidencial.

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, também foi procurada por dirigentes do PL. A sigla, no entanto, decidiu manter a neutralidade. Assim, o nome da deputada federal foi descartado para o cargo de vice de Flávio.

Com a decisão do Republicanos em também permanecer neutro na disputa ao Palácio do Planalto, a campanha de Flávio passou a discutir nomes do próprio PL. Chegou-se a ser cogitada a possibilidade de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ocupar o posto. Na noite de terça-feira (4), ela anunciou que disputará o Senado pelo Distrito Federal.

Antes cotada, a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) foi descartada por ser considerada “explosiva”. O entorno de Flávio avaliou que a parlamentar poderia dar declarações polêmicas que prejudicariam a campanha.