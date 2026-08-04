Republicanos decide manter neutralidade após conversas sobre apoio a Flávio

Partido definiu não lançar candidato à Presidência ou à vice e também não integrar coligação presidencial; definição ocorre após longas conversas com o PL, sigla do senador

O Republicanos decidiu manter a neutralidade na disputa pela Presidência da República e não lançará candidato ao Palácio do Planalto nem à vice-presidência. A legenda também definiu que não fará parte de coligação presidencial com nenhum partido. A decisão foi tomada após dias de conversas sobre um possível apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL).

A definição foi anunciada durante a convenção nacional do partido, nesta terça-feira (4). Nos últimos dias, dirigentes da legenda consultaram diretórios estaduais para definir qual seria o posicionamento sobre a eleição presidencial.

Na segunda-feira (3), a coluna da Beatriz Manfredini, da Jovem Pan, informou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou das articulações e conversou por telefone com o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, para tratar da possibilidade de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro.

Marcos Pereira também se reuniu com o senador Rogério Marinho (PL), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, em meio às negociações entre os dois partidos.

Durante as consultas internas, a maior parte dos diretórios estaduais se posicionou pela neutralidade. Nos bastidores, integrantes do Republicanos já avaliavam que um eventual apoio ao candidato do PL dificilmente seria aprovado pela direção nacional.

A campanha de Flávio Bolsonaro buscava ampliar a aliança com outros partidos e tinha o Republicanos entre os principais partidos nas negociações. Conforme apuração da Jovem Pan, aliados do senador, ainda no final do mês passado, reconheciam que a possibilidade de reverter o cenário era considerada difícil.

Apesar da decisão no âmbito nacional, a aliança entre Republicanos e PL em São Paulo está mantida. Os dois partidos estão juntos no projeto de reeleição de Tarcísio de Freitas no maior estado do pais.