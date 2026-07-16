Um grupo de minsitro do governo Lula se reuniu nesta quinta-feira (16) para falar sobre o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiro. Durante fala o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, enfatizaram a força do governo para proteger o Pix, o que eles classificaram como maior símbolo da soberania financeira do Brasil.

“Seguiremos sem baixar a cabeça e dobrar a interesses extrangeiros. Vamos seguir projegente o Pix, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nos seguiremos protegendo nossa soberania geolígica sem viralatice e nossa democratica contra interferência internacional indevida”, disse Durigan.

Apesar das fortes declarações, o ministro da Fazenda disse que a proteção ao Brasil não impede que o País não esteja aberto a negociações. “Seguiremos aberto a diplomacia e negociação, seja com os Estados Unidos ou outro país que nos trate com respeito”, disse o ministro.

Em relação aos apontamento do governo dos Estados Unidos contra o Pix, Galípolo disse que os argumentos que foram apresentados configuram o mais flagrante entendimento de que os argumentos são desculpas para criar lógica para aplicar uma tarifa.

“Argumentação não passa de uma tentativa de inventar alguma lógica. Do lado do Banco Central vamos fornecer o Pix como algo seguro, gratuito e instantâneo para que cada vez mais a população brasileira possa ter acesso a serviços financeiros de maneira mais transação segura, rápida e inclusão financeira”, disse Galípolo.

O presidente do BC ressaltou que o sistema de pagamento é uma referência internacional, destacando que ele é benéfico para a quem demanda e oferta tem elogios do FMI e do BIS. “Países como Estados Unidos, Europa, China, Índia, Sigapura e uma série de outros bancos centrais já implementou ou está estudando implementar sistemas de pagamento instantâneo como o Pix” que claramente é “, disse Galípolo.