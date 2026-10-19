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Segundo turno é uma nova eleição? Entenda como funciona a votação

Etapa reúne os dois candidatos mais votados e é considerada uma eleição independente pela Justiça Eleitoral

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Urna eletrônica
Urna eletrônica José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

O segundo turno é uma nova votação realizada quando nenhum candidato a um cargo do Executivo alcança a maioria exigida no primeiro turno.

Na disputa presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro e Lula foram os dois candidatos mais votados e avançaram para 25 de outubro.

No segundo turno, vence quem obtiver a maioria dos votos válidos, sem computar brancos e nulos.

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