Segurança da mulher e ausência de Michelle marcam bastidores da convenção que lançou Tarcísio à reeleição

O próprio Flávio Bolsonaro abordou o assunto ao defender a redução da maioridade penal para crimes como estupro, usando o tema como exemplo durante seu discurso aos apoiadores

A convenção que oficializou neste sábado (1º) a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) à reeleição ao governo de São Paulo foi marcada por um esforço para reforçar pautas de segurança pública, especialmente voltadas às mulheres, e por uma estratégia de campanha centrada na parceria entre o governador e o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Nos bastidores, no entanto, um detalhe chamou atenção: a ausência quase completa de referências à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e até mesmo ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Embora o discurso de Tarcísio tenha sido marcado por ataques ao PT, lideranças que passaram pelo palco concentraram boa parte das falas na defesa da segurança pública, com repetidas menções à proteção das mulheres. O tema apareceu em discursos de diferentes parlamentares e foi tratado como uma bandeira da direita. A presença de mulheres no palco também foi marcante durante o evento, com homenagens e agradecimentos às esposas de lideranças políticas.

O próprio Flávio Bolsonaro abordou o assunto ao defender a redução da maioridade penal para crimes como estupro, usando o tema como exemplo durante seu discurso aos apoiadores.

Outro eixo da convenção foi a aproximação entre um eventual governo Flávio Bolsonaro e a gestão Tarcísio. Diversos discursos reforçaram que São Paulo passaria a contar com apoio do governo federal caso o senador vença a eleição presidencial. Segundo as lideranças presentes, o Estado e a Prefeitura da capital enfrentariam dificuldades por falta de alinhamento com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A programação também teve forte tom religioso. Duas bandas gospel se apresentaram antes dos discursos, e referências a Deus estiveram presentes durante praticamente toda a convenção. Parlamentares ligados ao segmento evangélico ocuparam espaço de destaque no palco, que também recebeu a presença do ex-candidato à Presidência Padre Kelmon.

Apesar da presença de Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro apareceu de forma discreta na identidade visual do evento. Não havia faixas, banners ou materiais com imagens de Jair ou de Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama também não foi citada pelos oradores, mesmo após ter se reconciliado publicamente com o enteado após um rompimento.

Nos bastidores, a organização enfrentou dificuldades devido ao grande público. O Ginásio do Ibirapuera ficou lotado, e, segundo relatos de pessoas presentes, milhares de apoiadores ficaram do lado de fora após o espaço atingir sua capacidade máxima. Integrantes dos 12 partidos que apoiam Tarcísio ocuparam setores separados dentro do ginásio, enquanto grupos organizados levaram instrumentos, buzinas e fizeram clima de torcida durante toda a convenção.

No palco, o jingle da campanha de Tarcísio foi executado diversas vezes ao longo do evento, que também deu amplo espaço ao presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira. Já outras lideranças nacionais da direita tiveram participação mais discreta, em uma convenção que priorizou a candidatura à reeleição do governador e a dobradinha política com Flávio Bolsonaro.