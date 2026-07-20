Tarcísio apoia pré-candidatura de Flávio e diz que trabalho de Bolsonaro ‘será retomado’

A declaração foi durante o anúncio da campanha do deputado federal Guilherme Derrite (PP) ao Senado por São Paulo

O União Progressista, federação dos partidos PP e União Brasil, lançou nesta segunda-feira (20) a campanha do deputado federal Guilherme Derrite (PP) ao Senado por São Paulo. No evento, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apareceu ao lado do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), elogiou o filho de Jair Bolsonaro e disse que o trabalho do ex-presidente será retomado com o senador no Palácio do Planalto.

“Eu tive a honra de trabalhar no governo de Jair Bolsonaro, o cara que criou o movimento e isso vai transformar o Brasil. Um trabalho que ficou incompleto, teve uma interrupção, mas ele vai ser retomado. Esse cara tinha um projeto, e hoje ele está sob sua liderança”, disse Tarcísio à Flávio durante discurso.

O anúncio da campanha de Derrite foi feito em um evento na Assembleia Legislativa (Alesp) que contou com a presença, além de Tarcísio e Flávio, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e outros políticos.

Tarcísio criticou ainda o governo atual e disse que foi “muito difícil” para São Paulo sem o apoio do Palácio do Planalto. “A nossa vida aqui não foi fácil, faltou muito apoio do governo federal. Eu fico imaginando o que vai ser de São Paulo se a gente tiver o apoio de Brasília, se a gente puder ter acesso ao Planalto com Flávio Bolsonaro na cadeira de presidente da República. A gente vai escrever uma história completamente diferente”, finalizou.

Em seu discurso, Flávio também exaltou Tarcísio e relembrou quando o governador foi escolhido para ser ministro da Infraestrutura. Imitando Jair Bolsonaro, ele disse como seu pai escolheu Tarcísio para compor o governo que ele foi o “melhor ministro que esse país já viu”.