Tarcísio critica gestão do PT na economia; Haddad diz que conselho é jamais indicar Campos Neto

O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou a gestão do PT na economia do País, ao final do primeiro bloco do debate da Band neste domingo (9), que também conta com a presença do ex-ministro da Fazenda e candidato pelo PT, Fernando Haddad.

Segundo Tarcísio, o arcabouço fiscal da gestão Haddad se mostrou muito frouxo e fez os gastos do governo crescerem demais. Para o governador, as contas públicas estão frágeis e o País caminha para uma recessão, o que pode prejudicar investimentos em São Paulo.

Como resposta, Haddad destacou que, no último ano, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de São Paulo deve ficar muito abaixo do crescimento do PIB nacional, o que, segundo ele, é uma prova de que a situação dos paulistas poderia ser melhor.

Minutos antes, Tarcísio havia questionado Haddad se ele teria “algum conselho” para o presidente da República na área da economia. Haddad respondeu que o conselho seria “jamais indicar” o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para ocupar um cargo na autarquia.

Campos Neto comandou o Banco Central indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas permaneceu por mais dois anos na presidência da autarquia, nos primeiros anos da presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, por conta de uma mudança nas regras de gestão do BC. Nesse período, Campos Neto foi várias vezes criticado por Lula.

Segundo Haddad, a administração Campos Neto “subiu demais” a taxa Selic e, mesmo assim, não conseguiu controlar a inflação. Haddad também citou que, sob a gestão Campos Neto, houve o escândalo do Banco Master e falta de fiscalização no funcionamento de fintechs e bancos.