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Tarcísio diz que SP lançará programa ‘Educação com IA’ para avançar no ensino integral

Durante debate, Haddad argumentou que a alfabetização é problema grave na capital paulista e afirmou que a escola integral quase não teve avanço na gestão atual

Estadão Conteúdo

O Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou da formatura de 305 novos delegados da Polícia Civil, no Palácio dos Bandeirantes
Tarcísio de Freitas participou da formatura de novos delegados da Polícia Civil NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Ao ser questionado sobre o desempenho de São Paulo no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que o Estado tem avançado na alfabetização e que pretende lançar um programa de educação com Inteligência Artificial (IA). Ele e o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, candidato do PT, participam do primeiro debate desta campanha eleitoral ao governo paulista.

“A gente também tem que trabalhar muito a formação continuada de professores e o avanço das escolas de tempo integral”, acrescentou o governador, que foi o primeiro a responder a questão.

Na sequência, em sua vez, Haddad afirmou que o governador herdou o Estado com a terceira colocação no Ideb em termos de qualidade do Ensino Médio e está entregando na 10ª posição. “Você pega os Estados do País que ultrapassaram São Paulo, Estados com muito menos recursos para investir por aluno do que São Paulo: Piauí, Ceará e Pernambuco, para citar três exemplos que estão fazendo um bom trabalho na educação e estão colhendo os resultados da dedicação que estão fazendo”, disse o ex-ministro.

Haddad também argumentou que a alfabetização é outro problema grave na capital paulista e afirmou que a escola integral quase não teve avanço na gestão do atual governador.

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