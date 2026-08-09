Tarcísio diz que SP lançará programa ‘Educação com IA’ para avançar no ensino integral

Durante debate, Haddad argumentou que a alfabetização é problema grave na capital paulista e afirmou que a escola integral quase não teve avanço na gestão atual

Ao ser questionado sobre o desempenho de São Paulo no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que o Estado tem avançado na alfabetização e que pretende lançar um programa de educação com Inteligência Artificial (IA). Ele e o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, candidato do PT, participam do primeiro debate desta campanha eleitoral ao governo paulista.

“A gente também tem que trabalhar muito a formação continuada de professores e o avanço das escolas de tempo integral”, acrescentou o governador, que foi o primeiro a responder a questão.

Na sequência, em sua vez, Haddad afirmou que o governador herdou o Estado com a terceira colocação no Ideb em termos de qualidade do Ensino Médio e está entregando na 10ª posição. “Você pega os Estados do País que ultrapassaram São Paulo, Estados com muito menos recursos para investir por aluno do que São Paulo: Piauí, Ceará e Pernambuco, para citar três exemplos que estão fazendo um bom trabalho na educação e estão colhendo os resultados da dedicação que estão fazendo”, disse o ex-ministro.

Haddad também argumentou que a alfabetização é outro problema grave na capital paulista e afirmou que a escola integral quase não teve avanço na gestão do atual governador.