Tarcísio e Haddad fazem críticas recíprocas sobre atuações em segurança

O gancho para a mudança foi a cracolândia. Tarcísio mencionou que seu governo obteve uma vitória contra a cracolândia e criticou Haddad pelo programa "De braços abertos"

Depois de responder sobre Educação, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição, alterou o tema do confronto inicial com o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, candidato do PT, para Segurança Pública. Eles participam de um debate promovido pela Band.

O gancho para a mudança foi a cracolândia. Tarcísio mencionou que seu governo obteve uma vitória contra a cracolândia e criticou Haddad pelo programa “De braços abertos”, lançado em 2014, quando o ex-ministro era prefeito da capital paulista. Em seguida, questionou Haddad se ele seguirá o combate ao crime no centro de São Paulo caso seja eleito.

O petista rebateu que o atual governador tem “dificuldade de admitir o mérito dos outros”. Afirmou que a operação na cracolândia tem mérito de Tarcísio, mas destacou que esse mérito é compartilhado com outras instituições. “Sem o Ministério Público, que é desrespeitado por falta de menção, nada disso teria acontecido”, disse Haddad.

Sobre o “De Braços Abertos”, Haddad afirmou que o programa tinha foco na Saúde e argumentou que ele não tinha capacidade de enfrentar o tráfico de drogas, que disse ser um assunto de polícia e não da prefeitura.