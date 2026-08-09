Tarcísio e Haddad participam do primeiro debate das eleições para governador em SP

Os dois candidatos são os únicos que, pela lei eleitoral, precisam ser chamados para debates

O primeiro debate da campanha eleitoral ao governo de São Paulo, organizado pela Band, acontece neste domingo (9), a partir das 20h. Participarão o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-ministro da Fazenda e candidato pelo PT, Fernando Haddad.

Tarcísio e Haddad são os únicos candidatos que, pela lei eleitoral, precisam ser chamados para debates. Além deles, os outros postulantes ao Palácio dos Bandeirantes nesta eleição pertencem a partidos de esquerda que não atingem os critérios do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de representatividade no Congresso e a cláusula de desempenho.

O debate terá cerca de duas horas e será dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos terão dois minutos para responder a um mesmo questionamento feito pelo moderador. Em seguida, haverá um confronto direto entre Tarcísio e Haddad, em que cada um poderá falar por 20 minutos, com os próprios candidatos gerenciando seu tempo. Por sorteio, o primeiro a falar no bloco inicial será o atual governador, Tarcísio de Freitas.

No segundo bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes farão duas perguntas para Tarcísio e duas para Haddad. Cada candidato terá dois minutos para responder, com direito a uma réplica de um minuto. Tarcísio também será o primeiro a responder no segundo bloco.

O bloco final terá um novo confronto direto entre os candidatos, com falas de 20 minutos para cada, começando pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad. Em seguida, haverá dois minutos para considerações finais.

Conforme a organização do debate, em caso de “ofensa moral e pessoal”, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta, que será avaliado por um comitê composto por jornalistas e um advogado. O direito de resposta terá no máximo um minuto.