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Política

Tarcísio e Haddad participam do primeiro debate das eleições para governador em SP

Os dois candidatos são os únicos que, pela lei eleitoral, precisam ser chamados para debates

Estadão Conteúdo

Prismada Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad
Tarcísio e Haddad lideram as intenções de voto no primeiro turno MARINA UEZIMA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO/Lula Marques/Agência Brasil

O primeiro debate da campanha eleitoral ao governo de São Paulo, organizado pela Band, acontece neste domingo (9), a partir das 20h. Participarão o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-ministro da Fazenda e candidato pelo PT, Fernando Haddad.

Tarcísio e Haddad são os únicos candidatos que, pela lei eleitoral, precisam ser chamados para debates. Além deles, os outros postulantes ao Palácio dos Bandeirantes nesta eleição pertencem a partidos de esquerda que não atingem os critérios do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de representatividade no Congresso e a cláusula de desempenho.

O debate terá cerca de duas horas e será dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos terão dois minutos para responder a um mesmo questionamento feito pelo moderador. Em seguida, haverá um confronto direto entre Tarcísio e Haddad, em que cada um poderá falar por 20 minutos, com os próprios candidatos gerenciando seu tempo. Por sorteio, o primeiro a falar no bloco inicial será o atual governador, Tarcísio de Freitas.

No segundo bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes farão duas perguntas para Tarcísio e duas para Haddad. Cada candidato terá dois minutos para responder, com direito a uma réplica de um minuto. Tarcísio também será o primeiro a responder no segundo bloco.

O bloco final terá um novo confronto direto entre os candidatos, com falas de 20 minutos para cada, começando pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad. Em seguida, haverá dois minutos para considerações finais.

Conforme a organização do debate, em caso de “ofensa moral e pessoal”, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta, que será avaliado por um comitê composto por jornalistas e um advogado. O direito de resposta terá no máximo um minuto.

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