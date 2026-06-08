Tebet diz que disputa por vagas de São Paulo ao Senado exige ‘diálogo’ entre os partidos

Durante entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, a ex-ministra citou possíveis candidaturas de Marina Silva (Rede) e Márcio França (PSB) à posição

A ex-ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet (PSB) afirmou que a disputa pelas duas vagas ao Senado por São Paulo exige diálogo entre os partidos da base aliada para evitar a fragmentação de votos.

Durante entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, Tebet citou possíveis candidaturas de Marina Silva (Rede) e Márcio França (PSB) e avaliou que três nomes alinhados ao mesmo campo político poderiam enfraquecer o grupo na disputa.

Segundo a ex-ministra, as legendas precisam construir um entendimento conjunto, levando em consideração não apenas a eleição de 2026, mas também futuras oportunidades políticas.

Outro tema abordado na entrevista foi a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6×1. Questionada sobre uma possível demora na tramitação da matéria no Senado, Tebet defendeu o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil).

A ex-ministra afirmou acreditar que o debate deve avançar nas próximas semanas e declarou apoio à proposta, defendendo a aprovação de medidas que ampliem a qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros.

PCC e CV

Ao falar sobre política nacional, Tebet comentou a atuação da família Bolsonaro e afirmou estar mais preocupada com a possível reclassificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas do que com as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil.

Ela também atribuiu parte das tensões diplomáticas recentes à atuação de integrantes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Simone Tebet defendeu ainda a importância do diálogo entre diferentes correntes políticas, incluindo setores da direita e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No entanto, ela afirmou que não considera possível dialogar com grupos que classifica como de extrema direita e antissistema. Para a ex-ministra, o compromisso com a democracia deve ser um requisito básico para qualquer construção política.

Estratégia eleitoral

Em relação às críticas recebidas, Tebet afirmou que a transferência de domicílio eleitoral do Mato Grosso do Sul para São Paulo foi uma mudança articulada para fortalecer o palanque da base aliada no estado e ampliar sua viabilidade eleitoral.

A oposição classificou a decisão como oportunismo político diante das dificuldades enfrentadas pela ex-ministra em seu estado de origem. Tebet rebateu e afirmou que possui forte ligação com São Paulo.

Como exemplo, ela citou a eleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), natural do Rio de Janeiro, argumentando que a origem geográfica não deve ser um impedimento para a representação política.

Onde assistir

A íntegra da entrevista com Simone Tebet e outras edições do Direto ao Ponto estão disponíveis no canal da Jovem Pan no Youtube e na plataforma Panflix.