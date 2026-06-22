Nunes cancela viagem internacional para acompanhar agendas de Tarcísio em SP

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), cancelou uma viagem internacional de dez dias prevista para junho para acompanhar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em agendas na capital paulista. A decisão foi tomada em meio à estratégia da pré-campanha do governador para ampliar a presença na cidade de São Paulo e na região metropolitana.

Nunes embarcaria para a Espanha no dia 12 de junho, com passagens por San Sebastián e Madrid. Depois, seguiria para Londres, no Reino Unido, no dia 18, retornando ao Brasil em 21 de junho. A programação previa visitas técnicas e reuniões voltadas a projetos que poderiam ser aplicados na capital paulista.

Entre os compromissos estavam, por exemplo, uma visita ao Centro Integrado de Segurança e Emergências de Madrid e uma reunião, em Londres, para conhecer o modelo de operação de ônibus turísticos hop-on hop-off. A agenda também incluía participação em fóruns e em uma conferência sobre clima.

Nos bastidores, interlocutores afirmam que a viagem foi cancelada após pedido da campanha de Tarcísio de Freitas. Trackings e pesquisas internas indicam que o governador precisa melhorar o desempenho eleitoral na cidade de São Paulo e na região metropolitana, onde aparece em situação de empate ou atrás do adversário Fernando Haddad (PT). Já no interior, após o aumento das agendas e, inclusive, mudança na maneira de encontrar os prefeitos, o entendimento é que o governador já está em ampla vantagem.

A avaliação é que Ricardo Nunes pode contribuir nesse processo. Com índices de aprovação positivos na capital, o prefeito deve intensificar a participação em agendas ao lado do governador. Nas últimas semanas, os dois estiveram juntos em São Mateus, na Zona Leste e, nesta sexta-feira (26), têm agenda prevista em Guaianases. A aproximação entre governador e prefeito se intensificou em 2024, quando Tarcísio participou de agendas da campanha de reeleição de Nunes. Agora, aliados dos dois afirmam que é importante repetir a atuação conjunta.

A estratégia é manter os compromissos conjuntos mesmo após 4 de julho, quando a legislação eleitoral passa a restringir a entrega de novos equipamentos públicos. A partir dessa data, a tendência é que as agendas sejam concentradas em visitas. A ideia é reforçar ações realizadas em parceria entre Estado e Prefeitura, destacando a importância do alinhamento entre as duas administrações.

Embora trackings e levantamentos internos indiquem cenário de vitória em primeiro turno e a equipe e entorno estejam otimistas, pessoas próximas ao governador afirmam que não há clima de comemoração. A orientação é atuar nos locais onde os resultados aparecem mais apertados, além de buscar alianças partidárias e reduzir o espaço para candidaturas menores justamente para garantir esse resultado.