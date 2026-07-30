Nunes reúne vereadores da capital com Flávio Bolsonaro em café da manhã nesta sexta

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), vai promover um café da manhã entre vereadores da capital paulista e o candidato à Presidência da República pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro. O encontro está marcado para esta sexta-feira (1º), no escritório do parlamentar, localizado na Zona Sul da cidade.

Segundo apuração da coluna, o objetivo da iniciativa é aproximar Flávio Bolsonaro dos vereadores paulistanos. Nos bastidores, a avaliação é que os parlamentares municipais são as lideranças mais próximas da população, com maior contato no dia a dia com os eleitores e maior capacidade de convencimento, estratégia que a coluna já mostrou estar no centro da campanha.

A capital paulista é tratada como um dos principais focos da disputa presidencial. Em 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu a eleição na cidade. Agora, com Ricardo Nunes reeleito e bem avaliado, aliados de Flávio Bolsonaro acreditam que o prefeito pode ajudar na tentativa de reverter esse cenário e ampliar o desempenho do candidato do PL no maior colégio eleitoral do país.